Lazio | Inzaghi | ' Ho una Ferrari da mandare a pieni giri'

Lazio : Inzaghi - sereni sulla Champions : ANSA, - ROMA, 07 DIC - "La Champions non deve essere un'ossessione, veniamo da due quinti posti, due anni fa in Champions ne andavano tre, a poche giornate dalla fine eravamo quarti. Conosciamo i ...

“La Lazio è una Ferrari ingolfata?” Inzaghi ha la soluzione per uscire dalla crisi : Simone Inzaghi incassa la fiducia del presidente della Lazio Lotito e del ds Tare, adesso però deve rispondere sul campo “La Lazio una Ferrari ingolfata? Sarà mia premura far esprimere a pieni giri questa squadra“. Così il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta le parole del presidente Claudio Lotito, che ieri ha paragonato la sua squadra a una Ferrari con il motore ingolfato. “Le parole di Lotito e di Igli Tare ...

Lazio-Sampdoria probabili formazioni : Lotito puntella Inzaghi : LAZIO SAMPDORIA probabili formazioni – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito torna a parlare in conferenza stampa dopo quattro anni. Lo fa “per fare chiarezza su alcune situazioni e sui rapporti che ci sono all’interno del Club, tra le figure che lo rappresentano. Sono qui con i miei `figliocci` Simone Inzaghi, Igli Tare e Angelo […] L'articolo Lazio-Sampdoria probabili formazioni: Lotito puntella Inzaghi proviene da ...

Lazio - Inzaghi 'interrompe' il ritiro : tutti a cena fuori : Aggiunge un posto a tavola, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha organizzato una cena per questa sera con tutta la squadra. Dopo la seduta d'allenamento, i calciatori biancocelesti, accompagnati ...

Lazio - squadra in ritiro : Lotito e Tare dalla parte di Inzaghi : dalla conferenza stampa tenuta a Formello durante il ritiro della Lazio in vista del match contro la Sampdoria, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento poco positivo della squadra: “Da diverso tempo le notizie mediatiche sono volte solo a destabilizzare l’ambiente: la nostra è una famiglia serena, con una dialettica come capita in tutte le famiglie, ma siamo un gruppo unito. ...

Lazio - squadra in ritiro ma Inzaghi accoglie 150 giovani allenatori : La necessità di raccogliersi in ritiro per ritrovare la concentrazione in vista dei prossimi impegni non ha impedito a Simone Inzaghi e alla società biancoceleste di accogliere mercoledì a Formello ...

Lazio - Lotito mette le cose in chiaro : “siamo una famiglia - Inzaghi e Tare non si toccano” : Il presidente della Lazio ha voluto chiarire alcune situazione, smentendo le voci che vorrebbero un clima teso all’interno della società biancoceleste “Abbiamo una Ferrari che non viaggia a 300km/h, questo ci può sTare perché una macchina può ingolfarsi non esprimendosi al massimo“. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito all’inizio di stagione della squadra di Simone Inzaghi: “dobbiamo ...

Lazio - Lotito : 'Siamo come una Ferrari ingolfata. Inzaghi? Resterà qui per anni' : La Lazio fa fatica e sta vivendo uno dei momenti più complicati delle ultime stagioni. I tre pareggi di fila in campionato, contro Sassuolo, Milan e Chievo Verona, hanno rallentato la corsa della ...

Lazio - Lotito : "Inzaghi? Massima fiducia. Siamo una Ferrari ingolfata" : Massima fiducia in Simone Inzaghi e nella squadra. Nessuna spaccatura all'interno della compagine societaria. Claudio Lotito è voluto intervenire in prima persona per spegnere tutte le voci di dissidi ...

Lazio - ed è subito video-terapia : il segreto di Inzaghi per risollevare i suoi : Particolare attenzione ai match contro Chievo e Apollon, come riporta il Corriere dello Sport, poi tutti in campo per rimediare agli errori fatti.

Lazio - tensione a Formello : obiettivi a portata di mano - ma la panchina di Inzaghi non è più salda : Dopo il finale da thriller della scorsa stagione, la Lazio si è ripresentata ai nastri di partenza della stagione in corso con le rinnovate ambizioni da Champions League. L’avvio a rilento, unito a qualche passo falso disseminato qua e là fino al pari di Verona contro il Chievo, ha messo in crisi le certezze che i biancocelesti avevano costruito nel corso degli ultimi anni, o meglio, da quando sulla panchina siede Simone Inzaghi. ...

Lazio - alta tensione : Lotito e Inzaghi - chiaritevi : Milinkovic-Savic: "Sto bene alla Lazio" Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Lazio, tutti in ritiro Tutto sulla Lazio

Lazio - punto di scontro. Inzaghi-Lotito rapporto incrinato : Partiamo da un equivoco dal quale bisogna immediatamente uscire: la Lazio è una squadra da Champions? No, a sentire Inzaghi. Il quarto posto l'obiettivo fissato, invece, da Lotito e sottolineato dal ...

La Lazio non c’è più : Inzaghi scommette sulla voglia di riscatto : Chiunque oggi non scommetterebbe più su Simone Inzaghi e sulla sua Lazio. Della squadra brillante e vincente non c’è più