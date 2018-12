Lazio | i nomi di chi parte a gennaio | Tare lavora sul mercato in uscita

Calciomercato - Lazio e Genoa fanno affari : tutti i nomi in ballo nella finestra di gennaio : Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non ...

Maduro oggi incontra Putin - al centro degli incontri il nodo delle reLazioni economiche e la cooperazione militare : Il presidente venezuelano Nicolas Maduro oggi incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin. Il bilaterale, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, si svolgerà sia in formato ristretto che ...

Vi spiego la reLazione tra le economie illegali della Ue e quelle criminali della Libia : L'economia libica è però ancora una economia di guerra, dove l'azione predatoria e violenta è predominante su tutte le altre. Ma è soprattutto il traffico di migranti che è ancora essenziale per l'...

Francia - l'infLazione rallenta in linea con frenata economia : l'inflazione segna il passo a novembre in Francia, a testimoniare un rallentamento economico, confermato anche dal dato del PIL del 3° trimestre

Astronomia : la nebulosa Cuore IC1805 nella costelLazione di Cassiopea [FOTO] : Nell’immagine in alto è possibile ammirare la nebulosa Cuore IC1805 nella costellazione di Cassiopea distante da noi circa 7000 anni luce. Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta del Gruppo Astrofili Palidoro con un Rifrattore Evostar 80ED e Camera Reflex Canon EOS 4000D. L’elaborazione è di Giuseppe Conzo che ha integrato ben 2 ore di riprese composte da 12 foto da 10 minuti ciascuna. L'articolo Astronomia: la nebulosa ...

Gf Vip - la riveLazione della Henger : 'Gli innominabili sono stabiliti da esterni' : Il nome di Eva Henger va a pari passo con la parola "scoop". Nell'ospitata a "Ultime dalla Casa" di Emanuela Gentilin, ha lanciato l'ultima bomba che ha come protagonista, ancora una volta, Francesco Monte. Secondo Eva ci sarebbero degli accordi tra alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che apparterrebbero alla stessa agenzia. In particolare, accusa Francesco di essersi messo d'accordo già prima del reality. Difatti sarebbe ...

'Il cambiamento climatico impatta sull'economia'. Ma Trump non crede alla reLazione della Casa Bianca : I dati dello studio condotto da scienziati provenienti da 13 agenzie federali dimostrano l'impatto economico del cambiamento climatico negli Stati Uniti

Calciomercato Lazio - un addio ed un innesto : ecco i nomi : Calciomercato Lazio – La Lazio si prepara a tornare in campo, il club biancoceleste in campo nel weekend per un match importante valido per la zona Champions League, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. La dirigenza biancoceleste nel frattempo non sta a guardare, si già sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare la rosa. Un calciatore che non rientra nei piani e che è con la valigia in mano è il difensore Martin Caceres, ...

Osservatorio Nomisma - Gli incentivi e le agevoLazioni spingono le auto elettriche : Il diritto ai parcheggi gratuiti, l'accesso libero ai centri delle città o alle zone a traffico limitato, l'esenzione dal pagamento del bollo e i sistemi di incentivi all'acquisto sono i motivi che stanno spingendo molti italiani a ricorrere all'acquisto di veicoli a propulsione elettrica o ibrida. quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Mobilità smart e sostenibile di Nomisma, con il sostegno, tra gli altri, della banca Bper e della ...

Fisco - Visco : tasse gialloverdi - agevoLazioni eccessive ad autonomi : Roma, 20 nov., askanews, - 'La discussione sulle misure fiscali della manovra gialloverde si è concentrata sul condono trascurando altri aspetti ben più importanti e significativi come la robusta ...

Lazio - a tutto Lotito : le “lamentele” di Inzaghi - la situazione economica e lo scarso rendimento di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic non sta brillando nella Lazio, il presidente Lotito spera in una rinascita per accrescere il valore del suo cartellino “In alcuni contesti calcio mi diverte ancora ma è diventato un lavoro e per ottenere risultati bisogna seguirlo. Oggi mi occupo anche di calcio femminile, ho visto che le cose non andavano e adesso ho capito quali sono le problematiche. Vedremo quello che serve e avrò uno scambio di idee con l’allenatrice. ...

Bankitalia : nel Lazio primi segnali di frenata della crescita economica : distretti 14 giugno 2018 Intesa Sanpaolo: l'economia del Lazio consolida la ripresa, ma è a rischio frenata Esportazioni in calo Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli ...