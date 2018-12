L’app Cover protegge automaticamente i contenuti sensibili presenti nello smartphone

Si rompe il frigorifero e L’appartamento va in fiamme : uomo ricoverato per intossicazione da monossido di carbonio : Durante la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo sono intervenuti in uno stabile di via San Matteo a causa di un incendio divampato in un appartamento sito al terzo piano. I militari, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti, hanno tratto in salvo il proprietario dell’abitazione, un 73enne trovato riverso nel proprio letto privo di sensi. L’allarme, scattato grazie ad una chiamata arrivata ...