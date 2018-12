Lance Armstrong | «Un investimento in Uber mi ha salvato dal disastro»

Ciclismo – Lance Armstrong esce dall’ombra per partecipare alla “Ruta de los Conquistadores” : Lance Armstrong in gara a 47 anni alla Ruta de los Conquistadores per uscire dall’ombra A 47 anni, lo statunitense Lance Armstrong esce dall’ombra per partecipare alla “Ruta de los Conquistadores”, uno degli eventi ciclistici più estremi in Costa Rica. L’ex corridore, che è stato spogliato dei suoi sette titoli del Tour de France in uno dei più grandi scandali di doping sportivo, ha viaggiato con la sua troupe ...