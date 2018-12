L’accoppiata Gentiloni-Calenda per dissipare le paure del Pd

agi

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Paolo Gentiloni presidente del partito e Carlo Calenda capolista alle europee. Uno schema che, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari del Partito Democratico, non dispiacerebbe al candidato segretario Nicola Zingaretti. Il Presidente della Regione Lazio, interpellato sulla possibilità che Carlo Calenda lasci il Pd, non ha esitato a definire l'ex ministro dello sviluppo economico una grande risorsa dei democratici.“Un’ottima notizia” Il tutto si inserirebbe nel lavoro di ricostruzione dello spirito unitario venuto meno dopo la catena di sconfitte subita dal Pd. "Penso che Carlo Calenda possa essere uno dei principali protagonisti della stagione che noi dobbiamo aprire in Italia", ha detto oggi Zingaretti al termine di un incontro pubblico a Roma. Il tutto inserito in un lavoro di ricostruzione di uno spirito unitario venuto meno negli ...