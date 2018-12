La Vita in Diretta Anticipazioni e ospiti 7 dicembre | annunciata la prima maratona

Marco Liorni torna a parlare de La Vita in Diretta e del suo futuro lavorativo : Marco Liorni si sveglia: il ricordo de La Vita in Diretta e la sua nuova Vita a Italia Sì Marco Liorni, attraverso un’intervista per Rai Radio 2, durante il programma I Lunatici, ha deciso di svelare qualche dettaglio della sua attuale Vita lavorativa. Il noto conduttore televisivo non ha potuto non parlare della sua trasmissione, […] L'articolo Marco Liorni torna a parlare de La Vita in Diretta e del suo futuro lavorativo proviene ...

Marco Liorni rompe il silenzio mistero addio La Vita in Diretta : Marco Liorni ha lasciato definitivamente il programma di Rai “La Vita in Diretta” e al suo posto è arrivato Tiberio Timperi. Il conduttore è intervenuto nel programma radiofonico di Rai Radio2, “I Lunatici”. In questa occasione ha raccontato cosa si cela dietro il suo addio alla trasmissione di cronaca e spettacolo di punta del pomeriggio Rai. “E’ una cosa chiusa e strachiusa. La cosa che mi rimane è che riesco più spesso a dormire di ...

Marco Liorni : "La Vita in Diretta? Un programma che ti succhia l'anima. Italia Sì è mio figlio" : Un Marco Liorni a ruota libera si è raccontato a Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.Il popolare conduttore televisivo ha parlato del suo programma, in onda ogni sabato su Rai 1, Italia sì: Sta andando bene perché stiamo facendo il programma che ci piace, siamo liberi di decidere, pensare e sviluppare tutto quello che ...

Liorni : "Con la Vita in diretta non dormivo" : Marco Liorni chiude i conti col suo passato. Dopo aver lasciato la Vita in diretta , il conduttore ai microfoni de 'I Lunatici' su Radio Due di fatto racconta questa sua nuova fase professionale con '...

Vanessa Incontrada e Pasotti : problemi tecnici a La Vita in diretta : I Nostri Figli: Incontrada e Giorgio Pasotti a La vita in diretta. problemi per Vanessa Sono stati ovviamente Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti i protagonisti dell’intervista nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 6 dicembre 2018, dove hanno parlato del loro nuovo film dal titolo I Nostri Figli, in onda questa sera in prima visione su Rai1. Un’intervista iniziata con un piccolo incidente tecnico per Vanessa ...

La Vita in diretta “battuta” da Geo : il programma di Sveva Sagramola dedicato alla scienza e alla cultura supera Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : Quando una rete considerata di “nicchia” come Rai 3 batte (sul profilo degli ascolti) la rete ammiraglia del servizio pubblico gli appassionati delle curve televisive parlano inevitabilmente di uno “storico sorpasso”. È successo martedì 4 novembre, quando il “bollettino” Auditel ha emesso una sentenza poco felice per i nuovi vertici di Rai 1: La vita in diretta di Timperi e Fialdini ha convinto “solo” 1.355.000 telespettatori con il 12,85% di ...

La Vita in diretta “battuta” da Geo : il programma di Sveva Sagramola dedicato alla scienza e alla cultura supera Tiberio Timberi e Francesca Fialdini : Quando una rete considerata di “nicchia” come Rai 3 batte (sul profilo degli ascolti) la rete ammiraglia del servizio pubblico gli appassionati delle curve televisive parlano inevitabilmente di uno “storico sorpasso”. È successo martedì 4 novembre, quando il “bollettino” Auditel ha emesso una sentenza poco felice per i nuovi vertici di Rai 1: La vita in diretta di Timperi e Fialdini ha convinto “solo” 1.355.000 telespettatori con il 12,85% di ...

Vita in diretta - il disastro su Raiuno : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mai così male - sorpasso storico : Con 1.810.000 telespettatori e il 13.9% di share, il programma dedicato alla natura e alla scienza condotto da Sveva Sagramola segna il suo record stagionale; il talk show di Francesca Fialdini e ...

Barbara Bouchet/ "Mi sento italiana - decisi io di prendermi una pausa di 20 anni" - La Vita in Diretta - - IlSussidiario.net : Barbara Bouchet: "Mi sento italiana, decisi io di prendermi una pausa di 20 anni". La nota attrice si racconta a La Vita in Diretta

La Vita in diretta - giornata tragica per Timperi e Fialdini : chi li ha superati - senza precedenti : Il sorpasso è avvenuto: martedì 4 dicembre 2018 i documentari e le rubriche di Geo hanno superato in termini di ascolto le interviste e i dibattiti de La Vita in diretta . Si era soliti ritenere ...

La Vita in Diretta : flop di ascolti - ieri Fialdini e Timperi sono stati superati da Geo : Tra i flop televisivi di quest'anno, per quanto riguarda la fascia pomeridiana di Rai 1, non si può non citare La Vita in Diretta lo storico rotocalco d'informazione condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. ascolti veramente bassi per un programma storico della Rai, che in passato è stato presentato da Michele Cucuzza, Lamberto Sposini, Mara Venier, Cristina Parodi e Marco Liorni. C'è da dire che, ormai, sono circa tre stagioni in cui ...

Ascolti tv - storico sorpasso di Geo su La Vita in Diretta : Paventato da settimane da coloro che monitorano con attenzione le curve del daytime televisivo italiano, il sorpasso è avvenuto: nella giornata di martedì 4 dicembre 2018 i documentari e le rubriche di Geo hanno superato in termini di ascolto le interviste e i dibattiti de La Vita in Diretta. Si è soliti ritenere il carrozzone del Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso il competitor principale del talk show di Rai 1, ma pare che la lotta all'ultimo ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo su Rai3 (13.9%-1 - 8 mln) : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...