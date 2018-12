La sponda di Grillo a Di Maio | Il reddito di cittadinanza ci sarà e partirà a

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Dal fondatore del Movimento 5 stelle arriva un assist a Luigi Disuldi. parla della misura come necessaria "per tornare a credere nel futuro", e asssicura: "Ci sarà e partirà a inizio 2019". Il cavallo di battaglia dei pentastellati è stato inserito nella manovra del governo gialloverde e ha suscitato non poche critiche dall'opposizione. Ed è proprio a chi è contrario alla misura - oltre che ai giornalisti - che il comico si rivolge, attaccandolo con i consueti toni: "I rappresentanti della vecchia classe politica e tutti i soloni della carta stampata che blaterano di assistenzialismo, rinchiusi nei loro salotti e nei loro circoli privati, hanno per anni ignorato completamente le condizioni reali in cui versa una parte così consistente dei nostri concittadini. Ci sono cinque milioni di persone che vivono sotto la ...