La solitudine dei numeri Tria

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Giovannisi infila in treno, direzione Milano. Va alla Scala, mentre nel gran teatro romano della politica si sta votando la fiducia alla legge di stabilità, che arriverà all'ora di cena. È il suo provvedimento, la madre di tutti i provvedimenti per qualunque ministro dell'economia. Eppure il professore di Tor Vergata sfreccia nel buio malinconico e saturo d'umidità, lontano da una manovra che non ha mai sentito proprio.L'escalation ha preso il via all'alba della settimana. Lunedì notte a via XX settembre era diventato chiaro quel che si sarebbe palesato solamente il giorno dopo: su diversi commi erano stati fatti pasticci, il testo sarebbe dovuto ritornare in commissione. Il ministro, già di fatto retrocesso in serie B dopo il comunicato dei due vicepremier a incoronare Giuseppe Conte unico player della trattativa europea, da tempo ...