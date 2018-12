La Salute della Terra e dei suoi abitanti è in pericolo

“Nel pesce spada c’è il mercurio” - Ministero della Salute ritira prodotto surgelato : L'avviso è stato pubblicato sul sito del dicastero. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale. Il filone di pesce spada in questione è a marchio Turla Pierino commercializzato in Italia da Ittica Di Franciacorta srl.Continua a leggere

6 dicembre 2018 : San Nicola protettore dei bambini e custode della loro Salute : I bambini adorano Babbo Natale e Babbo Natale adora i bambini. Almeno così vuole la leggenda. Ma c’è qualcosa di vero e di concreto dietro al mito dell’uomo vestito di rosso che porta doni natalizi ai bambini. Quest’uomo che trascorre dodici mesi all’anno a costruire giocattoli insieme ad un gruppo di elfi e che, puntualmente, nella ‘magica’ notte tra il 24 e il 25 dicembre si accinge a distribuirli a tutti i ...

Salute - il futuro della dieta mediterranea : meeting di esperti a Bruxelles : Istituire una Giornata europea della dieta mediterranea, dedicata alla promozione di questo stile di vita nei Paesi membri. E’ quanto chiedono i ricercatori internazionali, riuniti a Bruxelles al Parlamento europeo in occasione del meeting “dieta mediterranea: il segreto di una vita più lunga al tempo della globalizzazione”, promosso dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is). All’incontro hanno partecipato Giovanni de Gaetano, ...

Giulia Grillo - ministra della Salute - vaccinerà il figlio : "Vaccinerò mio figlio. Naturalmente nei tempi opportuni, quando il bambino avrà compiuto l'età prevista dal calendario vaccinale". Parola della ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite al Palazzo dell'Informazione Adnkronos. Nonostante le campagne no-vax di tanti attivisti del Movimento 5 stelle.Per i vaccini non obbligatori come quelli contro le meningiti "valuterò con il pediatra di fiducia. Che ...

Azzerato il gran collegio degli esperti del ministero della Salute : “Il Consiglio superiore di sanità è organo di consulenza tecnico-scientifica del ministro della Salute e, dunque, ho deciso di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho già fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre ...

“Non sono guarita…”. Nadia Toffa - a un anno esatto da quel terribile malore - parla della sua Salute : È passato un anno esatto da quel terribile giorno in cui arrivava la notizia del malore improvviso di Nadia Toffa, tra le ‘iene’ più grintose e più amate dal pubblico. E un anno fa, dopo l’iniziale silenzio sulle sue condizioni di salute e sulla causa del suo malore, iniziava la sua battaglia contro il cancro. Ora, dopo questi lunghi e difficili dodici mesi, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è ...

Cambiamento climatico e inquinamento atmosferico : a rischio “la qualità della nostra vita - la nostra Salute e la stessa nostra sopravvivenza” : “Sono 7 i milioni di persone che ogni anno, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, moriranno, nei prossimi 20 anni per conseguenza del Cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Di queste morti, 250 mila saranno direttamente legate al clima. E soltanto nel nostro Paese, già oggi il 12% dei bambini ospedalizzati vengono ricoverati proprio per problemi respiratori legati all’inquinamento. E ...

Rischio listeria - il Ministero della Salute richiama salmone affumicato : marca e lotto : Possibile presenza di listeria monocytogenes, dopo il richiamo a scopo cautelativo del salame Ciauscolo di Visso e della coppa di testa di maiale farcita, il Ministero della Salute ritira dal mercato un altro prodotto alimentare per Rischio microbiologico. L’avviso di richiamo, disposto in via precauzionale a seguito di un’allerta lanciata dalla stessa azienda produttrice, stavolta riguarda un lotto di salmone affumicato. A seguito di analisi ...

Migrazione totale di sostanze negli alimenti - Ministero della Salute richiama set di pentole : Il lotto, che comprende tre pentole da 20, 24 e 28 centimetri di diametro in alluminio e con rivestimento antiaderente, è stato ritirato dal mercato perché a seguito di test di laboratorio l 'articolo è risultato non conforme alla legislazione vigente in materia di food contact (Migrazione globale)Continua a leggere