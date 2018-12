La riunificazione del foro di Ulpio Traiano

romadailynews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ildi, o meglioDacico, come lo chiamavano gli antichi romani perché costruito per commemorare la vittoria disui Daci. Infatti ilCostruito dall’imperatorecon il bottino di guerra ricavato dalla conquista della Dacia, e inaugurato, secondo i Fasti Ostiensi, nel 112, ilsi disponeva parallelamente aldi Cesare e perpendicolarmente a quello di Augusto. Il progetto è attribuito all’architetto Apollodoro di Damasco. In toto iltrianeo misurava 300 m di lunghezza e 185 di larghezza, comprende la piazza forense, la Basilica Ulpia, un cortile porticato con la Colonna Traiana e due biblioteche. Il Divoe sua moglie Plotina, furono sepolti proprio ai piedi della colonna. Grazie aduna donazione di un milione di euro da parte del ministero della Cultura e del Turismo dell’Azerbaijan. Ilpotrà dirsi ...