La nuova guerra fredda è sui cellulari

Ma la nuova guerra Fredda si combatte sul dominio dell’intelligenza artificiale : Quando AlphaGo, macchina di Intelligenza artificiale (AI) progettata da Google per l’ancestrale gioco della dama cinese Go, ha vinto per la prima volta contro un Gran Maestro, Ke Jie, il campione battuto, si è commosso: «Il computer ha fatto mosse non umane, mai viste prima». ...