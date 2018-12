' La nave Aquarius interrompe i salvataggi' | l' annuncio di Medici senza frontiere

Migranti - Msf e Sos Méditerranée annunciano stop definitivo nave Aquarius e accusano l'Italia : "Negli ultimi due mesi, con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo, la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Migranti - Berna stoppa la nave Aquarius : il governo elvetico gli nega l'utilizzo della bandiera Svizzera : Il governo della Svizzera ha negato la bandiera elvetica alla nave Aquarius, gestita da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, come invece avevano chiesto alcuni deputati.Dopo la decisione di Panama di ritirare i suoi documenti alla Aquarius, tre parlamentari svizzeri, a fine del mese di settembre, avevano chiesto al loro Paese di concedere la bandiera Svizzera a fini umanitari, come previsto dalla legge sulla navigazione. Ma con un parere ...

Aquarius - Medici senza frontiere risponde alle domande su sequestro nave : “Nessun rischio sanitario” : Medici senza frontiere ha pubblicato un rapporto in cui risponde alle principali domande in merito al sequestro della nave Aquarius avvenuto nei giorni scorsi. La procura di Catania ha ordinato il fermo della nave per "presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo". Ma, assicura Msf, non c'è mai stato alcun rischio sanitario.Continua a leggere

Brindisi - nave Aquarius : nel porto pugliese sbarcato materiale pericoloso per la salute : Quello della Nave Aquarius, e del presunto traffico di rifiuti infetti, è una faccenda che non è certamente destinata a placarsi nell'immediato. Sono tanti i porti italiani finiti sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri, tra cui anche quello di Brindisi, in Puglia. Il porto adriatico avrebbe più volte infatti ospitato la Nave dopo operazioni di soccorso. Aquarius ormeggiata più volte a Sant'Apollinare Secondo quanto si apprende dai ...

Sequestro della nave Msf Aquarius - i verbali : «Classifichiamo i vestiti come stracci della sala macchine» : L’agente marittimo intercettato: «Siccome sono già cose che da tre anni facciamo ad Augusta i prezzi ce li avete e il servizio è sempre stato garantito». Il rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi e la raccolta indifferenziata

