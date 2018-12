La moglie di Giorgio Faletti | Quando si svegliò dal coma fece ridere i dottori E

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Gli è stata accanto 14 anni, dalui era ancora «solo» il comico di Vito Catozzo e il cantautore-rivelazione di«Signor tenente». Roberta Bellesini, vedova di, morto per un tumore il 4 luglio 2014, porta avanti il suo lavoro e il suo ricordo. In un'intervista al Corriere della Sera parla della sua carriera, del loro amore e dell'uomo che era:diceva che, essendo un comico, la sua vita poteva solo essere comica. Svegliandosi dal, sentiva i rumori delle macchine a cui era attaccato e riuscì a far. Disse: ma dove mi avete ricoverato? A Las Vegas? Era un uomo allegro. La sera, voleva sempre amici a cena. Facevamo gare di battute. Grazie a lui, avevo affinato le mie doti».Bellesini lo descrive come solo una persona che lo conosceva bene può fare.«Era bravissimo a trovare ...