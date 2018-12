La Merkel tifa Akk per restare in sella

Il pronipote di Hitler ‘tifa’ Merkel e critica Trump : ‘Non sopporto i bugiardi’ : Al pronipote di Hitler piace Angela Merkel ma il “populismo” di Donald Trump no, proprio non va giù. Si chiama Alexander e ha scelto da tempo di vivere negli Stati Uniti il discendente del Fuhrer, figlio di William Patrick che non era certo il prediletto tra i nipoti del fondatore del Nazismo. Raggiunto in casa, nella sua villetta del Long Island, da un cronista del quotidiano “Bild”, l'americano d'adozione e tedesco di “illustre” famiglia si è ...