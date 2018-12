La memoria serve per il futuro? Quattro date da ricordare per una convivenza civile

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) di Paolo BagnoliL’ interrogativo è vecchio, ma non passato di moda: da Tacito in poi vive nella coscienza collettiva. Laper il? Diciamo subito: ne siamo ben convinti quanto del fatto che la famosa formula della storia maestra di vita è stata forse tra le più disattese, in ogni tempo, dagli uomini in maniera universalistica. Ritorniamo sulla questione poiché l’anno che si avvia alla chiusura inanellarichiami epocali della nostra vicenda nazionale, tutti legati alla ricorrenza segnata dal numero 8.Il 2018, infatti, ci riporta al 1848, al 1918, al 1938 e al 1948.dellanon riconducibili a quelle delle tante ricorrenze che, naturalmente, si avvicendano.1. Nel 1848, Carlo Alberto segnò una tappa della tolleranza e dellaper i valdesi e gli ebrei.2. Il 1918 è l’anno della vittoria nella Prima guerra mondiale che, con ...