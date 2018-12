La Juventus si impone 1-0 con l' Inter | le pagelle | Brozovic il migliore dei nerazzurri

La Juventus domina ma perde nel finale : lo United si impone 2-1 : La Juventus di Allegri spreca malamente il match point per staccare il pass agli ottavi di finale di Champions League e lo fa perdendo la sua prima partita in stagione e dopo aver dominato per 85 minuti. I bianconeri hanno perso malamente per 2-1 facendosi rimontare dai Red Devils di José Mourinho. Al best gol di Cristiano Ronaldo, al primo in Champions con la maglia bianconera, hanno risposto Mata, al minuto 86' su punizione, e con l'autorete ...