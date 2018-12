La Juve muove la torre | scacco matto all’Inter | i nerazzurri si fermano al… palo di

sportfair

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Niente da fare per i, lantus vince per 1-0 grazie alla testata di Mandzukic che permette ai bianconeri di salire momentaneamente a +11 sul Napoli Non c’è nessuna che resista, alcuna squadra che riesca a limitare lo strapotere dellantus. Mario Mandzukic regala la quattordicesima vittoria ai bianconeri, permettendogli di eguagliare il record europeo detenuto tra le altre da Paris Saint-Germain e Manchester United.Marco AlpozziNumeri impressionanti, conseguenza di una superiorità mai in discussione nel corso di queste quindici partite. Solo il Genoa è riuscito a non perdere contro questa squadra formato maxi, un incidente di percorso che non ha fermato il cammino degli uomini di Allegri, tornati subito a macinare gol e successi come se niente fosse. L’unica sconfitta porta la firma del Manchester United, al termine dell’ennesima partita ...