La destra alla conquista delle scuole brasiliane 

Atletica - Elena Vallortigara torna ad allenarsi : superata l’infiammazione alla caviglia destra : Elena Vallortigara torna ad allenarsi: la saltatrice in alto azzurra ha superato l’infiammazione alla caviglia destra che l’aveva tenuta ai box nell’ultimo mese e riprende la preparazione per il 2019, stagione nella quale è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nell’annata agonistica appena conclusa. L’atleta nata a Schio, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, ieri si è sottoposta ad una ...

Juventus - Barzagli ko alla coscia destra : si prevede un lungo stop : TORINO - Allegri perde Barzagli . Il difensore della Juventus si è infortunato nell'allenamento di ieri. Gli esami cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale della ...

J-Ax deluso dalla politica non risparmia la classe dirigente : “Questo governo è di ultradestra” : J-Ax deluso dalla politica non risparmia nessuno degli schieramenti ora al governo, svelando quale sia il suo pensiero sulle ultime scelte compiute da coloro che guidano il paese. L'artista milanese ha raccolto i suoi pensieri nell'ultimo libro pubblicato, Consigli a me stesso, nel quale ha racchiuso tutti i due centesimi rilasciati sulla sua pagina e con i quali ha spesso intrattenuto i suoi fan. Sentito da Corriere Tv per la ...

Svizzera - bocciato il referendum proposto dalla destra nazionalista : “Prima le leggi nazionali”. Respinto anche il ‘pro mucche’ : Bocciata la destra nazionalista che voleva anteporre le leggi nazionali ai trattati internazionali e pure il quesito “pro mucche”. I referendum ai quali gli svizzeri erano chiamati a votare sono stati respinti. Quello più importante riguardava l’iniziativa dei populisti di ‘Per l’autodeterminazione’ che chiedeva di anteporre la Costituzione federale al diritto internazionale: chiamati oggi alle urne, gli ...

Moto2 - Martin KO : frattura alla gamba destra : Il campione del mondo della Moto3, è stato protagonista di una rovinosa caduta alla curva 2. Attualmente sta effettuando vari esami medici per stabilire l'entità della frattura; non si esclude inoltre un infortunio ...

Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, la candidatura dell’eurodeputato Alberto Cirio Alla presidenza della Regione la prossima primavera. Lo comunica per primo il presidente Antonio Tajani, ma sem...

NBA - Rajon Rondo - infortunio alla mano destra : fuori un mese : Mentre LeBron James raccoglieva l'ennesimo traguardo da ricordare di una carriera piena zeppa di notti in cui si prende di forza il palcoscenico e i riflettori, in casa Lakers la preoccupazione per le ...

NBA – Infortunio Rajon Rondo : frattura alla mano destra - ecco i tempi di recupero : Brutte notizie per i Lakers: durante la partita della notte contro i Blazers, Rajon Rondo si è procurato una frattura alla mano destra che lo terrà fuori per qualche settimana Ottavo successo stagionale maturto nell notte per i Los Angeles Lakers, ma nonostante la vittoria sui Blazers, i giallo-viola non posso sorridere completamente. Il motivo è l’Infortunio occorso a Rajon Rondo, costretto a lasciare il parquet a causa di un ...

Attacchi alla stampa - Bruno Segre : “Soffia vento di destra e la gente non lo percepisce. Chiediamo rispetto del vivere civile” : “Il fascismo come primo gesto soppresse la libertà di stampa e umiliò gli avversari impedendo loro di rispondere alle calunnie. È un momento difficile perché soffia un vento di destra in Italia”. L’avvocato e giornalista centenario Bruno Segre è intervenuto oggi al presidio organizzato dalla Fnsi e dall’Ordine dei giornalisti per rispondere alle parole dei leader del M5s verso i giornalisti. “I rapporti tra informazione e politica sono stati ...

Il Ppe si sposta a destra : Manfred Weber per il dopo Juncker alla Commissione Ue : "I nazionalismi portano alle guerre", sentenzia Angela Merkel di fronte alla platea del Ppe che a Helsinki le tributa l'applauso più lungo di tutti, ancora prima che iniziasse a parlare. "Ancora non sapete cosa sto per dire...", si schernisce lei, al suo ultimo giro di boa in politica, presto non più presidente della Cdu, cancelliera fino al 2021 e stop. Merkel chiude un Congresso che decide di spostare i Popolari a destra con ...

La Lega dalla secessione alla destra nazionale : Ne parliamo con Gianluca Passarelli, associato di Scienza politica a La Sapienza di Roma ed autore con Dario Tuorto del libro: La Lega di Salvini - Estrema destra di governo , Il Mulino, . Nella ...

MotoGP - GP Australia 2018 : frattura alla caviglia destra per Cal Crutchlow. Weekend già finito per il pilota della LCR Honda : Lo si era intuito dalla reazione poco dopo la caduta che non si trattava di un colpo di poco conto, quello ricevuto dal britannico Cal Crutchlow, pilota della LCR Honda, finito a terra nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro, scivolato rovinosamente in curva-1, ha riportato la frattura della caviglia destra (come riporta gpone.com) e dovrà essere operato. Difficile ...