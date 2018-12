La Corte in Festa Natale al Castello | a Teggiano dal 7 al 9 dicembre

Una Corte d’appello spagnola ha confermato la contestata condanna contro i cinque uomini accusati di aver stuprato una donna durante la festa di San Firmino : Il Tribunale Superiore della Navarra (TSJN), che in Spagna corrisponde a una corte di appello, ha confermato la condanna per abuso sessuale a nove anni di carcere per i cinque uomini accusati di avere stuprato in gruppo una donna di

Gilet gialli - terza manifestazione a Parigi : centinaia in Corteo agli Champs-Elysees. Scontri con la polizia : centinaia di “Gilet gialli” si sono radunati attorno agli Champs-Elysees a Parigi per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante e in difesa del potere d’acquisto. La manifestazione appare per il momento divisa in due: da una parte un gruppo pacifico che ha accettato di farsi perquisire dalle forze dell’ordine e sfila in corteo sulla grande avenue, dall’altra un ...

Gilet gialli - tensione al Corteo di Bruxelles : circa 60 fermi e idranti sui manifestanti : tensione a Bruxelles alla manifestazione organizzata dai Gilet gialli con una sessantina di fermi, tra cui quattro arresti. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti - ...

Migranti : Corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma, contro il razzismo ed è deceduta in ospedale. Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo, è morto. L'uomo ...

Roma - Corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma, a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini: appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per controlli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

Omicidio Desirée - San Lorenzo diviso anche nei Cortei. Gabrielli difende il prefetto le manifestazioni contrapposte di Forza Nuova e dell'Anpi : Cortei contrapposti di Forza Nuova e dell'Anpi, nessun incidente. Il capo della Polizia: "Questo caso non diventi l'icona di Roma. Il tema sicurezza è complesso, stop a polemiche sterili"

Casamassima : Corteo storico - si rievocano le gesta di Corrado IV di Svevia nel 1252 Oggi la manifestazione : Una edizione che ha occhio per il passato ma apre le porte al futuro, arricchendosi di preziose e scenografiche novità e spettacoli. L'evento rievoca un episodio storico dell'aprile del 1252 ...

Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : Hanno partecipato migliaia di persone e oltre 300 sono state arrestate, tra cui Amy Schumer ed Emily Ratajkowski The post Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema appeared first on Il Post.