La classifica degli youtuber più pagati del 2018 | ecco quanto guadagnano

Golf – Hong Kong Open : Rai comanda la classifica - Gagli è il primo degli azzurri al 44° posto : L’inglese guida la classifica davanti a Park e Fitzpatrick, Lorenzo Gagli è il primo degli azzurri con il suo quarantaquattresimo posto Lorenzo Gagli , 44° con 139 (72 67, -1) colpi, Edoardo Molinari (71 69) e Nino Bertasio (73 67), 55.i con 140 (par), sono rimasti in gara nell’Honma Hong Kong Open , evento inaugurale della stagione 2019 dell’European Tour in svolgimento sul percorso dell’ Hong Kong GC (par 70), a Fanling. E’ rimasto da ...

La classifica degli stadi più spaventosi del mondo. LE FOTO : In Inghilterra hanno stilato una graduatoria degli impianti che incutono più timore per giocare o vedere una partita di calcio: dal rumore dei tifosi all'altezza degli spalti. Ecco la top 7 con in ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 - il sesto turno sorride all’Italia : open ok con l’Ecuador - donne vincenti con Cuba e ottave in classifica : Alzi la mano chi si sarebbe aspettato di trovare l’Italia femminile all’ottavo – sì, ottavo – posto delle Olimpiadi Scacchistiche 2018. Sta succedendo proprio questo, dopo l’estremamente convincente vittoria contro Cuba, che è squadra dello stesso livello di quella italiana. Il bilancio delle azzurre, con Carlos Garcia Palermo capitano non giocatore, è al momento di cinque vittorie e una sola sconfitta. Così come ...