La Cina verso la costruzione di una stazione sulla Luna

Dazi - Trump-Xi : verso accordo Usa-Cina : 0.56 Sarebbe durata circa due ore, più del previsto, la cena tra Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires al termine dei lavori del G20. Alla fine - raccontano alcuni testimoni - si sarebbe udito dalla sala dove si svolgeva l'incontro tra le delegazioni di Usa e Cina un grande applauso, segno che le cose potrebbero aver preso una piega giusta con un accordo tra i due leader. Sembra probabile uno stop fino alla prossima primavera a qualunque ...

Voragine sulla Pontina - le ricerche dell'imprenditore di TerraCina si spostano verso il mare : Si spostano verso il mare le ricerche di Valter Donà introvabile dopo quattro giorni, da quel terribile istante di domenica mattina quando la strada Pontina si è aperta sotto la sua Fiat Tipo, ...

Marotta verso l’Inter - blitz in Cina per incontro con Suning : L'arrivo di Giuseppe Marotta all'Inter è sempre più vicino. L'ex dirigente della Juventus si trova infatti in Cina, dove incontrerà i vertici di Suning. L'articolo Marotta verso l’Inter, blitz in Cina per incontro con Suning è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I paesi asiatici scivolano verso la Cina - anche se non sempre lo vogliono : C'è il rischio di un "effetto domino" nell'economia della regione, ha avvertito il premier malese Mahathir Mohamad, grande vecchio dell'Asean, che nel 1967 è stato testimone della sua formazione, ...

Incubo Brexit ma Usa-Cina verso la pace : Bitcoin ko : Mondo TV, in asta di volatilità per la gran parte della seduta dopo aver perso oltre il 18%, ha chiuso a -20,4% dopo aver diffuso nel corso della giornata un profit warning per i risultati di fine ...

Wind lancia Call Your Country Speciale Cina attraverso WeChat : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ai propri clienti cinesi per promuovere l'offerta Call Your Country Speciale Cina L'articolo Wind lancia Call Your Country Speciale Cina attraverso WeChat proviene da TuttoAndroid.

“Vai in cuCina!” : l’insulto sessista del senatore Laus verso la collega del M5S Maiorino : A Palazzo Madama, durante la discussione sul Decreto legge sulla sicurezza sono volati insulti sessisti. Il senatore del Partito Democratico Mauro Laus infatti ha interrotto l'intervento della senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino urlando "Vai in cucina!". Un insulto che ha portato le colleghe leghiste a chiedere provvedimenti immediati.Continua a leggere

Cina verso finale d'anno debole - giù Pmi Caixin in ottobre : Si moltiplicano i segnali di debolezza dall' economia cinese . Nel mese di ottobre, sia il manifatturiero sia i servizi hanno segnato il passo: così l'indice Pmi Caixin composito è sceso a 50,5 da 52,1 di settembre, ai minimi da 28 mesi. Ricevi ...

Di Maio in seconda classe verso la Cina - "alla faccia dell'Air Force Renzi" : In seconda classe verso la Cina, "alla faccia degli Air Force Renzi". Luigi Di Maio replica e si immortala sull'aereo verso il Paese della Grande Muraglia, senza lussi e privilegi."Ciao a tutti sto partendo per la Cina, abbiamo un viaggio importante, il secondo in Cina per firmare e raggiungere delle intese importanti per gli accordi per i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, i nostri giovani tiroCinanti in Cina. Ci sono firme importanti ...

Usa-Cina - la telefonata fra Trump e Xi : verso la fine della guerra commerciale : La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è arrivata forse alle sue fasi finali. E potrebbe risolversi con un accordo che faccia contente entrambe le parti. Win-win: tutti vincono, nessuno perde. Proprio come piace a Pechino. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti incaricato i suoi uomini di stilare una bozza di accordo commerciale con la Cina. Tutto fa pensare ad un prossimo incontro faccia a faccia tra i due leader a latere del G20 ...

Dazi - Cina e Usa verso la pace Piazza Affari corre. Spread a 290 : I mercati guardano con uno sguardo positivo alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che, con un tweet, ha indicato progressi nelle trattative commerciali con la Cina. Trump ha riferito di aver "avuto una lunga conversazione" con il presidente cinese Xi Jinping Segui su Affaritaliani.it

Borse europee verso avvio in rialzo su notizie Cina-Usa : Atteso un avvio in rialzo per le principali Borse europee, con la questione commerciale tra Usa e Cina che torna in primo piano. I mercati guardano con uno sguardo positivo alle dichiarazioni del ...

Commercio - Cina e Usa si riavviCinano : volano le Borse. Spread giù verso 290 punti : MILANO - I mercati tornano a sperare in una soluzione 'pacifica' alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e i listini volano. A far prendere quota all'ottimismo è stata una telefonata tra il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : pirotecnica Finale a squadre - USA lanciati verso il trionfo. Russia-Cina - che lotta d’argento : Si inizia a fare terribilmente sul serio anche per le donne ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre femminile con l’assegnazione delle prime medaglie anche per il gentil sesso. In Medio Oriente andrà in scena una gara dall’altissimo contenuto tecnico e sicuramente vedremo grandi evoluzioni ma non aspettiamoci una lotta serrata per il trionfo come quella vista ieri ...