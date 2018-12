La Camera vota la fiducia al governo sulla manovra

Decreto sicurezza - sì della Camera con 396 sì e 99 : è legge. Quattordici 5 stelle non votano : La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il...

La Camera vota sì alla fiducia sul decreto sicurezza : Roma, 27 nov., askanews, - La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia posta sul "decreto Salvini" su sicurezza e immigrazione con 336 sì."Esprimo una enorme soddisfazione, non da ministro, ma da ...

Dl Sicurezza : iniziata la votazione sulla fiducia alla Camera : Al via nell'Aula della Camera la votazione sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge Sicurezza. La votazione è palese ed avviene per appello nominale: ciascun deputato sfila ...

Dl sicurezza - Camera vota la fiducia : L' aula della Camera voterà oggi la fiducia al Dl sicurezza . Le dichiarazioni di voto sono in programma dalle 15.45, mentre la chiama inizierà alle 17.10. Non è ancora stato deciso, però, quando ci ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

America al voto : un referendum su Trump | Elezioni Midterm - in "gioco" la Camera | Il presidente ha votato per posta a Nyc : Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. I Demconservano il vantaggio sui Repubblicani nell'ultimo sondaggiodella Cnn: 55% a 42%. Gli account "spenti" sarebbero legati a entità straniere. Dalle 00:15 lo Speciale Midterm su Tgcom24 e Rete4

Dl Genova - la votazione finale alla Camera : Approvato alla Camera con 284 voti favorevoli, il Decreto Genova approda in Senato per la rilettura. I no sono stati 67, quelli di Pd e Leu; 41 gli astenuti , Fi,

Dl Genova - via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...