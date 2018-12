ilnapolista

: Klopp: «Giocare un calcio aggressivo non vuol dire far male» - napolista : Klopp: «Giocare un calcio aggressivo non vuol dire far male» - RossoneroCinico : @Maicuntent96 Ma tu pensi davvero che Ibra viene per giocare gli stessi minuti e con lo stesso impatto del 2011? Io… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) In conferenza stampa Jurgenè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bournemouth-Liverpool, in programma domani alle ore 13. Per i Reds è l’ultimo impegno prima del decisivo match contro il Napoli, in programma martedì sera. Al centro delle dichiarazioni del manager tedesco, l’infortunio di Joe Gomez, rimasto vittima di una frattura alla gamba dopo uno scontro con Ben Mee, giocatore del Burnley.Le parole di: «Mee non aveva intenzione di fara Gomez. Ma va detto anche cheunnoncompromettere l’incolumità propria e degli avversari. Nessunoe negare gli interventi in tackle, solo vanno eseguiti nel momento e nel modo giusto. Le scivolate non vanno fatte perché l’avversario possa rischiare un infortunio. A volte un’entrata può davvero diventare pericolosa».Il caso-Sturridge Un altro ...