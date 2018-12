Kia Soul | sempre più stilosa e originale

gqitalia

: #Kia presenta prossima generazione del crossover #Soul. In Italia a metà 2019, solo nella versione 100% elettrica… - ANSA_motori : #Kia presenta prossima generazione del crossover #Soul. In Italia a metà 2019, solo nella versione 100% elettrica… - solomotori : Kia presenta prossima generazione del crossover Soul - DavideCapozzi80 : Kia Soul EV: le foto e i dati -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Prendete la Kiaattuale e mettetela in mano a un tuner americano chiedendogli di ridisegnarla. Il risultato non sarebbe poi così dissimile da quello a cui sono arrivati i designer coreani. Ladi terza generazione appena vista al Salone di Los Angeles alza notevolmente l’asticella dello stile. Il frontale è accigliato con uno “sguardo” sottile e tagliente, come se gli occhi dell’auto – cioè i fari – fossero socchiusi in un’espressione da film western. A questo fa da contraltare una “bocca” enorme e assai aggressiva, così come al posteriore c’è uno sportivissimo doppio scarico centrale con tanto di finto estrattore. Tutto questo senza contare i passaruota molto pronunciati e l’aspetto generale “anabolizzato”. Certamente lo stile èstato un punto forte della, che dal 2009 a oggi è stata prodotta in due generazioni, ma ora ...