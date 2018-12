Kentucky | mamma cerca un cuore per sua figlia | apre una pagina Facebook per aiutarla

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018) Accade negli Stati Uniti, nel, Jennifer Shane,di una bambina di sedici mesi di nome Aurora, che tutti chiamano "Rori", ha creato una, che si chiama "Hope For Rori", per coinvolgere le persone, con l'obiettivo di trovare unsano per suaRori, attualmente, alloggia al Norton Children's Hospital, noto ospedale pediatrico di Louisville, nel, dove la famiglia pazienta tutti i giorni di avere notizie positive....