Karate | Serie A 2018 | a Shanghai l’ultimo appuntamento stagionale L’Italia vuole

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Oggi scatta a(Cina) la tappa conclusiva delladi, che sarà anchea livello internazionale. Un evento che vedrà in azione oltre 1100 atleti provenienti da 80 nazioni e in cuiè pronta ad essere protagonista e chiudere in bellezza una stagione che è stata indubbiamente positiva. Andiamo quindi a scoprire le prospettive azzurre per questo fine settimana di gare.Partiamo dal kata dove troveremo in gara moltissimi italiani, con i riflettori puntati su Viviana Bottaro e Mattia Busato, entrambi reduci dal bronzo conquistato ai Mondiali di Madrid. Per loro l’obiettivo sarà quello di confermarsi subito ai vertici dopo la rassegna iridata. Tra gli altri atleti da tenere in considerazione citiamo Alessandro Iodice, Gabriele Petroni, Terryana D’Onofrio e Carolina Amato. Chance di podio anche nel kata a squadre, al maschile ...