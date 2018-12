Juventus-Inter | Spalletti | “Non siamo stati costanti nei 90′”

serieanews

: Cala il sipario allo Stadium! La Juventus conquista il #DerbyItalia! Juventus 1?? - 0?? Inter #JuveInter… - SerieA : Cala il sipario allo Stadium! La Juventus conquista il #DerbyItalia! Juventus 1?? - 0?? Inter #JuveInter… - Inter : 66' - Gol della Juventus con Mandzukic, che raccoglie un cross dalla sinistra e di testa batte Handanovic #JuventusInter 1-0 - juventusfc : Juventus (15) e Inter (10) sono le due squadre attualmente in Serie A che da più partite consecutive trovano il gol… -

(Di sabato 8 dicembre 2018), LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato della sconfitta della squadra nerazzurra contro la Juventus: "Ci sono situazioni in cui non si riescono a leggere e invece la Juventus sulle interpretazioni non sbaglia mai nulla. Certo che se passavamo in vantaggio potevamo fare la partita diversa."