Juventus-Inter LIVE | due occasionissime per gli ospiti VIDEO

Juventus-Inter LIVE : i nerazzurri provano a spingere [VIDEO] : 20′ – La squadra di Spalletti ci prova in ripartenza: Perisic scappa a sinistra, ma il suo cross viene deviato e diventa facile preda per Szczesny. 17′ – L’Inter torna in avanti. Perisic elude la marcatura di De Sciglio con un contromovimento e va al cross: ottimo il pallone per Icardi, anticipato in extremis da un ottimo Chiellini. 15′ – Juventus in pressione e Inter che fatica a ripartire. ...

Juventus-Inter LIVE : occasione per Dybala [VIDEO] : 10′ – Dybala! Rinvio frettoloso di Vrsaljko con il pallone recuperato dalla Juventus e dall’argentino che arriva al tiro dal centro sinistra e trova la deviazione di Handanovic. 8′ – Prima occasione Juve. Cross dalla sinistra di Ronaldo, che rientra col destro verso il vertice dell’area nerazzurra e mette il pallone in mezzo dove Dybala arriva in corsa e colpisce di testa non centrando lo specchio di ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - sfida totale allo Stadium : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Juventus-Inter LIVE : minuto di silenzio in ricordo di Gigi Radice [VIDEO] : 20.20 – Ai microfoni di Sky Sport intervengono Brozovic e Chiellini. Il croato: “Loro sono una squadra forte, ma siamo venuti qua per vincere. Dobbiamo giocare veloce e fare più gol quando ci troviamo davanti. Perisic è un grande giocatore e questa sera lo dimostrerà”. Il centrale della Juventus: “La distanza non conta, perché è Juve-Inter. Ne ho fatti tanti e in queste partite le distanze si annullano. ...

Juventus-Inter LIVE : l’ingresso delle squadre sul terreno di gioco [VIDEO] : 20.05 – L’ingresso in campo delle squadre. Si fa sul serio. #JuveInter pic.twitter.com/9Kn6zHcJs4 — JuventusFC (@juventusfc) 7 dicembre 2018 AGGIORNAMENTO 19.26 – Risolti i dubbi di formazione di Luciano Spalletti: Vrsaljko, Miranda e Gagliardini hanno staccato nei ballottasti D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby ...

Juventus-Inter LIVE : squadre in campo per la ricognizione : AGGIORNAMENTO 19.26 – Risolti i dubbi di formazione di Luciano Spalletti: Vrsaljko, Miranda e Gagliardini hanno staccato nei ballottasti D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - scontro diretto per lo scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Juventus-Inter - le formazioni ufficiali : sorpresa nella difesa nerazzurra : Allegri e Spalletti hanno diramato le formazioni ufficiali: i bianconeri si schierano con il tridente pesante, mentre i nerazzurri si affidano alla coppia Miranda-Skriniar Tutto pronto allo Stadium per il match clou della quindicesima giornata, Juventus e Inter danno vita ad un derby d’Italia che si preannuncia spettacolare ed affascinante. Allegri si affida al tridente Dybala-Ronaldo-Mandzukic, affiancando a Pjanic le mezz’ali ...