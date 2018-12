Juventus-Inter | le formazioni ufficiali | Allegri conferma le scelte della vigilia | novità

Juventus-Inter le formazioni ufficiali : Spalletti con Vrsaljko - Miranda e Gagliardini : JUVENTUS INTER formazioni ufficiali – Pochi minuti al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La Sfida, il Superclassico italiano, il Derby d’Italia, scegliete la definizione migliore. Allegri si affiderà al 4-3-3, nessuno spazio al turnover, solo cambi dettati dalla contingenza. In campo De Sciglio a sinistra al posto […] L'articolo Juventus-Inter le formazioni ufficiali: Spalletti con ...

Mazzola : 'L'Inter batterà la Juventus' : Sandro Mazzola parla del big match di questa sera tra Juventus e Inter: 'In alcuni momenti i nerazzurri mi piacciono molto - le sue parole a RMC Sport -. Se i nerazzurri partiranno con il piede giusto potranno sorprendere la Juventus . CR7 ha portato entusiasmo alla Juventus , è questo il potere dei grandi campioni come lui. Il confronto con ...

Juventus-Inter LIVE : Allegri ha già deciso l’undici - qualche dubbio per Spalletti : La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare dall’inizio e Dybala dietro il ...

Juventus-Inter cronaca live : risultato ed highlights in tempo reale : JUVENTUS INTER cronaca live – Poche ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. Il Superclassico in salsa italiana, il Derby d’Italia. Massimiliano Allegri si affiderà al solito 4-3-3, nessuno spazio al turnover nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys, solo cambi dettati dalla contingenza. […] L'articolo Juventus-Inter cronaca live: risultato ...

Juventus-Inter diretta tv: ecco gli Highilights dell'ultimo match: Juventus Inter streaming 07- Juventus e Inter si preparano a dar vita al derby d'Italia valido per la 15a giornata di Serie A. Pochi dubbi di formazione per il tecnico bianconero, il quale confermerà il 4-3-3 affidandosi solamente a qualche piccola variante dettata dalla contingenza. In difesa

Juventus-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Juventus-Inter, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus-Inter - Moriero a calciomercato.it : “Ronaldo-Iuliano? Noi siamo diversi” : JUVENTUS INTER Moriero – L’ex calciatore di Lecce, Roma, Napoli e Inter, compagno di squadra di Allegri nel Cagliari del compianto Gigi Radice e di Bruno Giorgi nel 1993-94 ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino Juventus Inter […] L'articolo Juventus-Inter, Moriero a calciomercato.it: “Ronaldo-Iuliano? Noi ...

Juventus-Inter - Tacchinardi a Sportnews : “Nel 1998 non era rigore. CR7 più forte del Fenomeno” : JUVENTUS INTER Tacchinardi – Centrocampista grinta e fosforo, un paio di campionati da difensore centrale nella prima gestione Lippi ma soprattutto 261 presenze e 9 reti con la maglia della Vecchia Signora. Nel suo palmares 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League alzata a Roma nel 1996. Parliamo di […] L'articolo Juventus-Inter, Tacchinardi a Sportnews: “Nel 1998 non era rigore. CR7 più ...

Juventus-Inter - ESCLUSIVO Bordon : 'Handanovic super - confido in Perisic stasera' : Handanovic poi è incredibile, ha una grande esperienza ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, come il collega bianconero Szczesny'. Simone Ciloni

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : scontro diretto per lo scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote Juventus Inter e scommesse : quale esito esatto allo Stadium? - 15giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE A: scommesse e Quote per i match della 15giornata. Si accenderà oggi il Derby d'Italia Juventus Inter!

Juventus-Inter è Orsato - e anche il terremoto del 23 novembre : Lo scorso anno Chissà per quanto tempo Juventus-Inter sarà la partita di Orsato. L’entrata da karateka di Pjanic sotto gli occhi dell’arbitro che viene improvvisamente colpito da una amnesia spazio-temporale. Era lì ma non era lì. Nulla vede. Juventus-Inter sarà anche la partita in cui Spalletti, sul 2-1, toglie dal campo l’uomo che la stava vincendo praticamente da solo: quel Maurito Icardi che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli ...