Juventus-Inter | ESCLUSIVO Bordon | ' Handanovic super | confido in Perisic stasera'

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : scontro diretto per lo scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote Juventus Inter e scommesse : quale esito esatto allo Stadium? - 15giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE A: scommesse e Quote per i match della 15giornata. Si accenderà oggi il Derby d'Italia Juventus Inter!

Juventus-Inter è Orsato - e anche il terremoto del 23 novembre : Lo scorso anno Chissà per quanto tempo Juventus-Inter sarà la partita di Orsato. L’entrata da karateka di Pjanic sotto gli occhi dell’arbitro che viene improvvisamente colpito da una amnesia spazio-temporale. Era lì ma non era lì. Nulla vede. Juventus-Inter sarà anche la partita in cui Spalletti, sul 2-1, toglie dal campo l’uomo che la stava vincendo praticamente da solo: quel Maurito Icardi che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli ...

Juventus-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Juventus-Inter streaming – Si gioca la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Juventus-Inter, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di ...

Serie A - dove vedere Juventus-Inter in Tv e in streaming : Si respirerà aria di grande sfida questa sera all’Allianz Stadium dove si affronteranno Juventus e Inter in una gara che non può mai essere considerata come tutte le altre. Questa volta, però, il match avrà un’importanza davvero fondamentale per la classifica: i bianconeri hanno infatti l’intenzione di mantenere l’imbattibilità in campionato (solo contro il Genoa […] L'articolo Serie A, dove vedere Juventus-Inter in ...

Juventus-Inter - formazioni : Allegri cambia modulo - novità in attacco : JUVENTUS INTER formazioni- L’Allianz Stadium si prepara ad attendere la super sfida di questa sera tra Juventus e Inter. Appena conclusa la rifinitura della Juventus, la quale si è svolta all’Allianz Stadium. Allegri sarebbe pronto a cambiare tema tattico puntando forte sul 4-3-1-2. Dybala agirà alle spalle delle due punte le quali saranno Cristiano Ronaldo […] L'articolo Juventus-Inter, formazioni: Allegri cambia modulo, ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Juventus - la probabile formazione anti-Inter : Dybala trequartiata dietro CR7 e Mandzukic : Intorno alle 9:45 di questa mattina, i giocatori della Juve hanno lasciato l'hotel di Leinì per salire sul pullman che li ha condotti all'Allianz Stadium per svolgere la rifinitura mattutina. I bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida di questa sera contro l'Inter. In casa Juventus il dubbio più grande di formazione sembra essere risolto. Infatti, Rodrigo Bentancur ha smaltito il problema alla schiena e stasera ...

Juventus-Inter stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Il programma completo : Oggi venerdì 7 dicembre (ore 20.30) si giocherà il derby d’Italia tra Juventus-Inter, match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una grande classica del nostro campionato che come sempre regalerà grande spettacolo: da una parte i ragazzi di Massimiliano Allegri reduci da 13 vittorie in 14 incontri che cercheranno di conservare la propria imbattibilità e di ...

L'Inter penserebbe al colpo Dybala dalla Juventus : Non è ancora arrivata l'ufficialità, prevista tra il 14 e il 15 dicembre, ma Giuseppe Marotta sta già lavorando in qualità di nuovo dirigente delL'Inter. L'ex amministratore delegato della Juventus ha incontrato i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang, a Nanchino, in Cina, poco più di due settimane fa e si è già cominciato a parlare delle prossime mosse di mercato. L'obiettivo è quello di ridurre il gap dalla Juventus sia dal punto di ...

Juventus-Inter - pagelle e highlights : Allianz Stadium tutto esaurito : Juventus-Inter pagelle – tutto pronto per il derby d’Italia che vedrà contrapporsi la Juventus di Allegri contro l’Inter di Spalletti. JUVENTUS – Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su 14 giornate di campionato, 13 ne ha vinte e solo una (contro il Genoa, ndr) l’ha […] L'articolo Juventus-Inter, pagelle e highlights: Allianz Stadium tutto esaurito proviene da ...

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

Juventus-Inter - Del Piero : “Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata” : Uno dei più grandi protagonisti della storia di Juve-Inter, Alessandro Del Piero, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto sia importante per il mondo juventino la rivalità coi nerazzurri, che lui reputa la più accesa: “È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi” Del Piero ha parlato del confronto tra lui ...

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...