Juventus-Inter | Del Piero | “Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata”

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...

Juventus-Inter - il derby di tutta Italia : Più che un derby d'Italia è Juve contro tutti. L'Inter catalizza le speranze di chi rincorre - Napoli in primis - ma anche semplicemente di chi sogna un campionato vivo fino a primavera. La Juve ...

Juventus-Inter - Ronaldo : “Io e Cristiano? Vi spiego perché siamo diversi” : A poche ore da Juve-Inter, uno dei match più attesi della stagione, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il brasiliano Ronaldo ha analizzato le differenze tra lui e CR7, che si appresta a giocare il primo derby d’Italia. Secondo l’ex Fenomeno tra loro due ci sono pochi punti di contatto, a cominciare dal periodo calcistico: “Nove anni di differenza, differenti gli anni in cui abbiamo giocato. Il calcio è ...

Juventus-Inter - probabili formazioni : Nainggolan non ce la fa - bianconeri super offensivi : JUVENTUS INTER probabili formazioni – All’Allianz Stadium si attende una partita scoppiettante da entrambe le parti. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter è una delle partite più spettacolari del nostro campionato ed entrambi gli allenatori giocheranno per vincere. Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta […] L'articolo Juventus-Inter, probabili formazioni: ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote Juventus Inter : bianconeri nettamente favoriti stasera! - 15giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE A: scommesse e Quote per i match della 15giornata. Si accenderà oggi il Derby d'Italia Juventus Inter!

Juventus - contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A : L'Allianz Stadium si veste a festa per il big match contro l'Inter: si va verso il nuovo record d'incassi in Serie A L'articolo Juventus, contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Juventus-Inter - Del Piero : 'Nerazzurri stanno tornando rivale numero 1. Icardi come Trezeguet - segna sempre' : ... "Giorgio è l'ultimo superstite della B, ha completato tutto quel percorso: la fascia gli giova, ha fatto la miglior partenza di sempre", , Del Piero ha spiegato alla Gazzetta dello Sport le ragioni ...

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...

Juventus-Inter - Ronaldo e le differenze con CR7 : “il calcio è cambiato - quando arrivai in nerazzurro…” : Il Fenomeno ha parlato della partita dello Stadium, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sulle differenze tra se stesso e il portoghese Juve-Inter, un match da mille e una notte che affascina e seduce. Lo Stadium si veste a festa, pronto ad accogliere una sfida ricca di pathos ed emozioni, in cui non mancheranno i colpi di scena. Ronaldo Nazario da Lima ne ha giocate tante di queste partite, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo ha ...

Diretta Juventus-Inter dalle 20.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - ' Inter? Più importante lo Young Boys '. Massimiliano Allegri ha provato a stemperare così la tensione di una partita che mai sarà come le altre. Sarà il primo derby d'Italia senza Buffon in ...

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Diretta Juventus-Inter - il match di stasera in tv e in streaming su SkyGo : Questa sera torna in campo la Serie A e lo farà con uno degli incontri più attesi dell’intera stagione calcistica: il derby d’Italia, Juventus-Inter. La partita andrà in scena alle ore 20.30 con l’Allianz Stadium già tutto esaurito per assistere alla gara tra bianconeri e nerazzurri. Se si osserva la classifica attuale, la squadra di Allegri è al comando, mentre quella di Luciano Spalletti è al terzo posto. I tre punti sono fondamentali. ...

Juventus-Inter - il derby di Mandzukic : TORINO - L'ultima volta assieme è stata a Mosca , 15 luglio. La Croazia si ferma a un passo dal Paradiso, battuta nella finale mondiale dalla Francia. Finisce 4-2, Mario Mandzukic e Ivan Perisic vanno ...