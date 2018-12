Juventus-Inter 1-0 in diretta LIVE | triplice fischio | passano i cinici bianconeri

Juventus -Inter 1-0 Serie A - decide Mandzukic di testa. I bianconeri continuano a volare : La Juventus ha vinto il derby d’Italia, i bianconeri hanno sconfitto l’Inter 1-0 e conservano la propria imbattibilità in campionato: 14 vittorie su 15 partite giocate, i ragazzi di Massimiliano Allegri continuano a volare in testa alla classifica e ora hanno 11 punti di vantaggio sul Napoli (impegnato nel weekend) e ben 14 lunghezze di margine sui nerazzurri che ora rischiano di essere avvicinati da Milan e Lazio al terzo posto. A ...

Le pagelle di Juventus -Inter : Cancelo e Mandzukic tra i migliori : Juventus-Inter finisce 1-0 a favore dei bianconeri. Ennesimo successo dunque in questa quindicesima giornata di serie A per la capolista del torneo e fioccano i voti alti nelle pagelle della squadra allenata da Massimiliano Allegri, che viaggia spedita verso la conquista dell'ennesimo scudetto. Juve-Inter è stata una partita intensa e divertente, ben giocata da entrambe le formazioni. Sostanziale equilibrio nel corso della prima frazione, nella ...

Highlights Juventus -Inter 1-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Mandzukic la risolve di testa : La Juventus ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel big match della quindicesima giornata della Serie A 2018-2019. I bianconeri si sono imposti all’Allianz Stadium, ottenendo così la quattordicesima vittoria in campionato e confermando così la propria imbattibilità con la quale proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica. A decidere la partita è stata una perfetta incornata di Mandzukic al 66′ su assist di Cancelo dalla ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : 1-0 - Mandzukic decide il derby d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...