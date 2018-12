Juventus | Chiellini domina Cancelo | un numero 10 sulla fascia

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

Juventus - Chiellini : 'Ronaldo ciliegina - ci dà quello che Pirlo ci diede nel 2011' : 'A Valencia Ronaldo si è accorto che dietro di lui c'è una squadra importante'. Giorgio Chiellini fa un primo bilancio della stagione e sottolinea come Cristiano abbia completato la Juventus: 'Al ...

Juventus - Chiellini : 'Siamo stati bravi nel soffrire e umili nel saperci difendere' : Siamo stati umili a saperci difendere" ha detto il capitano della Juve intervistato al fischio finale da Sky Sport. Messaggio al campionato Con l'Inter che giocherà a Roma e il Napoli a Bergamo, ...

Fiorentina-Juventus - Chiellini : “Reduci da tre trasferte difficili - ma non guardiamo alla classifica” : A margine della gara vinta dalla Juventus sulla Fiorentina, Giorgio Chiellini è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrale bianconero, autore del secondo gol: “Era una trasferta difficile, la Fiorentina in casa è una schiacciasassi, ma siamo partiti bene e in spazio aperto abbiamo preso possesso della partita ma abbiamo avuto anche l’umiltà di difenderci. Siamo reduci da tre trasferte difficili, ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior difensore del mondo” : FIORENTINA JUVENTUS Pioli- Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juventus, ha fatto il punto della situazione svelando alcuni retroscena di formazioni e annunciando qualche novità. Il tecnico ha ammesso di avere grandi ambizioni e di sfidare una Juventus, una corazzata che ti obbliga a dare sempre il 100%. Il tecnico ha poi […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Pioli: “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior ...

Fiorentina-Juventus - le probabili formazioni : potrebbero mancare Pjaca e Chiellini : Fiorentina-Juventus è sempre un confronto molto atteso che mette in palio più dei canonici 3 punti. Si affrontano infatti due squadre che da anni hanno una forte rivalità, che si rispecchia anche sul terreno di gioco in incontri spesso molto combattuti ed emozionanti. In questa circostanza la sfida assume ancora maggiore importanza per l’impatto che un eventuale successo avrebbe sulla classifica delle due compagini. I padroni di casa infatti ...

Juventus - Chiellini può fare la storia : 500 partite e 8° Scudetto : Giorgio Chiellini ha iniziato a praticare calcio molto presto, ma non eccelleva per doti tecniche e soprattutto sognava di diventare un giocatore di basket, sport di cui tuttora è appassionato. 'Non ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...