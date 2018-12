Juve-Inter è un film Espugnare lo Stadium? Una missione possibile

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un anno dall’ultimo incrocio in Piemonte: correva il 9 dicembre 2017 ...

Derby d'Italia - Del Piero : «Inter forte - ma la Juventus vince quando vuole». : Alessandro Del Piero ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista del big match tra Juventus e Inter

Juventus-Inter - le probabili formazioni. Torna titolare Pjanic - ballottaggio tra Perisic e Keita nei nerazzurri : La quindicesima giornata di Serie A si aprirà questa sera alle ore 20.30 con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita che da sempre caratterizza il calcio italiano e anche questa volta si preannuncia spettacolare. All’Allianz Stadium i bianconeri sono pronti a proseguire la propria marciale trionfale, mentre i nerazzurri cercano l’impresa per ridurre il gap in classifica dalla capolista. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Juventus-Inter - orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi venerdì 7 dicembre (ore 20.30) si giocherà Juventus-Inter, match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il derby d’Italia, la grande classica del nostro campionato che come sempre regalerà grande spettacolo: il fascino dello scontro diretto tra i bianconeri e i nerazzurri rivivrà in questa serata di Sant’Ambrogio che apre il turno. Da una parte i ragazzi ...

Serie A : tutto su Juventus-Inter : La partita sarà trasmessa da Sky Sport 1 , canale 201, , Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251. I possessori di pc, tablet e smartphone potranno inoltre seguire la gara in streaming al ...

Juventus-Inter - anticipo 15a giornata Serie A : si gioca venerdì! Programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Venerdì 7 dicembre la quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si aprirà con il botto. Juventus e Inter si sfideranno nel 234° Derby d’Italia, in una partita importante anche per la prosecuzione del campionato di entrambe le formazioni. L’Inter di Luciano Spalletti arriva dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma ed è stata staccata dal Napoli al secondo posto. Una sconfitta permetterebbe alle dirette ...

Juve-Inter - per i bookmaker il derby d’Italia può riaprire il campionato : nerazzurri chiamati all’impresa : È la partita più giocata in assoluto nella massima serie calcistica italiana (27 incontri disputati nella Divisione Nazionale nel periodo 1909-1929 e 170 in Serie A dal 1930 ad oggi). Ma questa volta la sfida Juventus-Inter potrebbe rappresentare un cambio di direzione in questa stagione, ne sono convinti gli analisti di planetwin365, che hanno deciso sfidare i tifosi a puntare sull’impresa nerazzurra, alzando di netto la quota per il “2” ...

Domani in edicola una Gazzettona : tutto su Juventus-Inter : Ronaldo e Del Piero, Allegri e Spalletti, Giletti e Severgnini, i fratelli Molinari: sono soltanto alcuni dei grandi protagonisti che troverete in edicola Domani. Già, perché Domani non sarà una ...

Juventus-Inter - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati : out Nainggolan : Inter, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti come Raja Nainggolan nella gara di domani contro la Juventus L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Come anticipato dallo stesso tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia, non ci sono Radja Nainggolan e Dalbert. Questo l’elenco. ...

Juventus-Inter - le chiavi tattiche : Il mese di dicembre potrebbe essere decisivo per gli equilibri in testa alla classifica. La Juventus lo ha inaugurato battendo 3-0 la Fiorentina, ma il calendario le mette di fronte nell'ordine: l'...

Juventus-Inter - i 20 convocati da mister Allegri : Juventus-Inter è la gara di cartello della giornata di campionato, c’è qualche assenza tra le fila bianconere: out Kean L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domani all’Allianz Stadium. Del gruppo non fa parte Kean: per lui affaticamento all’adduttore sinistro. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, ...

Juventus - probabile undici di Allegri : Bentancur convocato contro l'Inter - forse titolare : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri ha ritrovato Emre Can. Il numero 23 della Juventus si è ripreso dopo l'Intervento per rimuovere un nodulo tiroideo e contro l'Inter potrà essere nuovamente a disposizione. Inoltre, i bianconeri hanno recuperato in extremis anche Rodrigo Bentancur che qualche giorno fa aveva accusato un problema alla ...

Serie A - Juventus-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR : All'Allianz Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Inter: i nerazzurri riapriranno il campionato? L'articolo Serie A, Juventus-Inter in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Inter - Serie A 2018-2019 : bianconeri per mettere in ghiaccio il campionato - nerazzurri a caccia dell’impresa per rilanciarsi : Forse uno dei primi veri grandi crocevia per le sorti del campionato: Juventus-Inter aprirà domani sera la 15^ giornata della Serie A con un big match fondamentale tra la prima e la terza della classifica. I bianconeri stanno viaggiando a vele spiegate verso un clamoroso ottavo scudetto consecutivo con l’incredibile ruolino di marcia di 13 vittorie nelle prime 14 giornate che li sta proiettando verso una fuga sempre più corposa e difficile ...