Juve | i quattro colpi che vuole Paratici per la squadra invincibile 2019 2020

Juventus - Nedved : 'Sarebbe fantastico portare quattro squadre agli ottavi' : Così il vicepresidente della Juventus , Pavel Nedved , ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida di Champions dei bianconeri contro il Valencia . L'ex Pallone d'Oro parla anche delle ...

Maglia Juve - effetto CR7 : è la più venduta in quattro stati Usa : Questo dato sulle maglie va poi a confermare quanto già visibile sui social, dove la Juventus ha fatto registrare un aumento percentuale di followers che non ha eguali al mondo. Tanto per fare un ...

Juventus : quattro assenti contro il Cagliari : La Juventus sfida il Cagliari nel posticipo serale del sabato. Il Corriere dello Sport, i bianconeri saranno senza Bernardeschi che migliora ma attende il test in famiglia con la Primavera. Lo staff tecnico rimane molto cauto e preferisce non forzare i tempi. Lo stesso ...

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Juventus-Genoa 1-1 - le pagelle : Bonucci zavorrato - Pjanic al risparmio; Bessa è perfetto E il Napoli va a meno quattro : Al di là del pasticcio difensivo, quando stacchi la spina non sempre ti salva la super-panchina. Lezione utile per Allegri. Juric, ri-debutto da sogno

Il Napoli vince 3-0 contro l'Udinese : azzurri a meno quattro dalla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti espugna per 3-0 la Dacia Arena dell'Udinese di Velazquez. A decidere la sfida Fabian Ruiz con il primo gol in Serie A e con la maglia degli azzurri, Dries Mertens, a otto minuti dalla fine, con un calcio di rigore e Rog all'86'. I partenopei hanno vinto su un campo difficile e hanno sfruttato così alla grande il piccolo passo falso della Juventus che alle 18 ha pareggiato per 1-1, in casa, contro il Genoa di Ivan ...

