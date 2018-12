Jovanotti lancia il Beach Tour 2019 | 15 eventi da dj sulle spiagge

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Una grande festa sulla spiaggia, con tutto quello che si può fare in riva al mare di giorno e notte, divertirsi, ballare, cantare, flirtare, nuovi incontri. Persino sposarsi e con un officiante d'eccezione, Lorenzo Cherubini,. È sua l'idea per la prossima estate. Invece di unin stadi o palazzetti dello sport, un villaggio itinerante da allestireitaliane. Non solo uno spettacolo, ma un format totalmente diverso che offrirà una giornata particolare fino a notte, aperta anche alle famiglie, tra musica, aree ristoro e per bimbi, ombrelloni, una consolle al centro, balli in continuazione e anche tanti ospiti.Si chiamerà 'Jovaparty', 15 date dal 6 luglio, partendo da Lignano Sabbiadoro. "Ci pensavo da tempo, fare qualcosa di diverso - ha raccontato oggi il cantautore 52enne presentando felice ed eccitato il suo progetto - La ...