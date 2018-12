Italiani incattiviti da mancata ripresa | migranti capro espiatorio

Censis - Italiani sempre più incattiviti : fotografia di un Paese in declino : Non è certo una bella fotografia quella scattata dal Censis nel suo 52esimo rapporto sull’Italia di oggi: un Paese disgregato, impaurito, incattivito e in preda a quello che viene chiamato “sovranismo psichico”. Parola chiave di noi Italiani del 2019: cattiveria. Una situazione sociale triste e in declino, oltre che esplosiva, con i cittadini Italiani che diventano sempre più ferventi anti-immigrati. Basti pensare che per il 75 per cento della ...

Censis - gli Italiani incattiviti e più impoveriti se la prendono con gli stranieri : Il 69,7% degli italiani non vorrebbe i rom come vicini di casa e il 52% è convinto che si fa di più per gli immigrati che per gli italiani. E sono soprattutto le persone più povere a pensarlo. Da qui la conclusione del cinquantaduesimo rapporto Censis: "Sono i dati di un cattivismo diffuso che erige muri invisibili ma spessi".Continua a leggere

Censis - Italiani incattiviti e in preda al sovranismo psichico. Stranieri e diversi il nuovo pericolo : L'Italia registra, ad esempio, 'il consolidarsi di una positiva bilancia commerciale della tecnologia, il primato nell'economia circolare, l'affermarsi dei tanti soggetti dell'economia esplorativa, ...

Censis : Italiani incattiviti e in preda al «sovranismo psichico» : Il 58% degli italiani pensa che gli immigrati sottraggano posti di lavoro, il 63% che rappresentino un peso per il welfare, e solo il 37% sottolinea il loro apporto positivo all'economia. Infine, per ...

Censis : "Italiani incattiviti - prevale l'ostilità verso gli immigrati" - : Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, il Paese sarebbe "preda di sovranismo psichico". Si è passati dal "rancore", sentimento prevalente nel 2017, alla "cattiveria" nel 2018

Perché secondo il Censis gli Italiani si sono incattiviti : Roma, 7 dic., askanews, - 'L'Italia è preda di un sovranismo psichico', gli italiani sono spaventati e arrabbiati per la mancata ripresa e i migranti diventano il capro espiatorio. E' la fotografia di ...

Censis : “Italiani incattiviti - prevale l’ostilità verso gli immigrati” : Censis: “Italiani incattiviti, prevale l’ostilità verso gli immigrati” Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, il Paese sarebbe "preda di sovranismo psichico”. Si è passati dal “rancore”, sentimento prevalente nel 2017, alla “cattiveria” nel 2018 Parole chiave: ...

Censis : "Gli Italiani sono preda del sovranismo psichico. La delusione li ha incattiviti" : delusione, rancore e cattiveria. Questi i sentimenti che animano gli italiani secondo il 52esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese. Un "sovranismo psichico" prima che politico - si legge nel testo - ha incattivito i cittadini delusi dallo "sfiorire della ripresa" e dall'attesa, vana, di un cambiamento miracoloso.Nel documento gli italiani vengono descritti come funamboli che hanno accettato di compiere un salto verso ...