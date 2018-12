Italiani come noi | a Milano la Ztl più grande d’Italia | “Stop auto inquinanti? Giusto

Volley - gli Italiani all’estero : da Antonov a Sabbi - da Gardini a Guidetti. Come si stanno comportando? : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il mondo è molto nutrita. Conosciamo nel dettaglio quali sono i nostri connazionali impegnati in campionati stranieri di prima fascia e Come si stanno esprimendo. GIOCATORI: Oleg Antonov ha deciso di trasferirsi in Russia ma l’avventura con l’Ural Ufa non si sta rivelando così emozionante. Lo schiacciatore fatica a esprimersi al meglio ...

In attesa di conoscere i Navigator di Di Maio - come se li immaginano gli Italiani? : Nel dibattito sul reddito di cittadinanza tra Movimento 5 Stelle e scettici viene inserita una nuova figura: quella del 'Navigator'. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ha introdotto questo nuovo ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Seconda ed ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione di questi Assoluti invernali in vasca corta. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del Nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle World Serie delle acque ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Prima giornata dei Campionati Italiani di vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa ...

Cialde caffè per un espresso perfetto : come cambiano le abitudini degli Italiani : La pausa caffè è da sempre uno degli appuntamenti quotidiani preferiti da milioni di italiani. La tazzina del caffè si

Italiani come noi - tagliare le pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...

rai RADIO 2 - ' ilunatici' * EVA HENGER : 'PORNO? NON SONO PENTITA - SESSO? GLI UOMINI Italiani SOGNANO DI ESSERE COME SIFFREDI MA PUNTANO IL ... : Mi divertiva andare in giro a fare spettacoli nei vari club. Ora si chiama burlesque, una volta si chiamava spogliarello. C'era la scenografia, il coreografo che curava i passi di danza, era una cosa ...

Inter - Moratti accoglie Marotta dà subito consigli : "Prenderei giovani Italiani di talento - come Chiesa" : Mentre Beppe Marotta è in Cina per accordarsi con Zhang Jindong e diventare dirigente dell'Inter, ecco che l'ex numero 1 del club nerazzurro, Massimo Moratti , Interviene con i suoi consigli e con il ...

Più che a proteggere i propri dati personali gli Italiani pensano a come guadagnarci : Sei mesi dopo l’applicazione in tutti i Paesi europei del nuovo regolamento europeo GDPR (General Data Protection Regulation), PHD Italia – agenzia media e di marketing di Omnicom Media Group – con una nuova rilevazione della ricerca "L'insostenibile leggerezza del dato" torna a indagare l’atteggiamento degli italiani nei confronti della protezione dei dati personali e arricchisce di nuove evidenze ...

Manifesti razzisti in Canton Ticino : gli Italiani come topi nel formaggio (svizzero) : Da anni la Lega dei ticinesi fa campagne razziste contro i frontalieri che ogni giorno attraversano il confine per lavoro. Adesso che si preparano le elezioni Cantonali rispuntano i volantini

European Film Awards - due film Italiani in corsa come Miglior film europeo : Ieri sono state annunciate a Siviglia le candidature per l' European film Awards . Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 15 Dicembre. Tra i tanti film in concorso spuntano ben 8 nomination per due ...

Italiani come noi - stiamo diventando tutti razzisti? “Xenofobia preoccupante”. “Esasperati - dobbiamo difenderci” : “stiamo assistendo a troppi episodi di ostilità nei confronti di stranieri, quest’onda di xenofobia è preoccupante”, dichiarano alcuni. “Ma quale razzismo! Il vero problema è la loro violenza nei nostri confronti, noi Italiani dobbiamo difenderci!“, rispondono altri. Dialogando con i cittadini in strada si misura il livello di insofferenza nei confronti dei migranti. “L’intolleranza, se c’è, nasce ...