Italia | dal 2000 400 euro di paga in più all' anno | in Francia 6000

Deputato passa dal M5s a Forza Italia : "Umiliato e tradito - con Berlusconi sarò libero" : Non era mai accaduto prima. Matteo Dall'Osso passa nelle file di Forza Italia per la bocciatura dei suoi emendamenti sui...

"Io - disabile grillino tradito dal Movimento passo con Forza Italia" : Solo nella battaglia per i disabili? 'Gli amici mi hanno sostenuto ma gli onorevoli hanno pensato solo alla politica e non al bene comune'. Pensa che il malessere in M5s sia diffuso? 'Tutte le ...

Matteo Dall'Osso - eletto deputato con M5s - passa a Forza Italia : "Il Movimento umilia noi disabili" : Matteo Dall'Osso, deputato eletto alle ultime elezioni con il Movimento 5 stelle, passa nelle file di Forza Italia. Il motivo? La bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. Anche Dall'Osso è disabile. L'annuncio in un'intervista su il Giornale.Dall'Osso afferma:Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male.Il neo-deputato forzista spiega le cause del suo addio ai 5 stelle:Mi era ...

“Berlino lontana dall’individualismo Italiano. E qui fare arte è un lavoro - non un hobby per ricchi” : La storia di Giulio e Chiara sta tutta in questa frase. “Abbiamo deciso di provare a fare un’esperienza all’estero: qualunque posto sarebbe stato meglio dell’Italia”. Lui si occupa di scultura, pittura e installazioni artistiche. Lei, dopo aver concluso un master sulla curatela alla Luiss di Roma, ha ricevuto proposte da numerose gallerie e centri culturali. Oggi Giulio Giustini, 37 anni da Sansepolcro e la sua compagna Chiara Vignudelli, 32 ...

Hell's Kitchen Italia 5 : la puntata del 7 dicembre 2018 in diretta dalle ore 21 : 15 : Hell's Kitchen Italia è un cooking show in onda su Sky Uno, giunto alla quinta edizione, che vede come protagonista lo chef Carlo Cracco, con la partecipazione del maître Luca Cinacchi e dei sous-chef Sybil Carbone e Mirko Ronzoni.

'Corso Italia in Festa' : dal 15 al 23 dicembre quattro giorni di eventi : Una e più idee diventano eventi da condividere con gli altri esercenti e così nasce Corso Italia in Festa che, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizzerà diversi spettacoli che animeranno ...

Calciomercato Napoli - Hysaj via a gennaio? L’agente lo allontana dall’Italia : “Trattativa Hysaj–Chelsea gennaio? Quello che hanno scritto non è da escludere, perché Hysaj era richiesto dal Chelsea anche in estate. Mi sembra che in quel ruolo Zappacosta non sia di gradimento a Sarri e credo ci voglia un altro giocatore. Non posso escluderlo“. Mario Giuffredi, agente dell’esterno albanese, apre a un possibile addio al Napoli. “Non esiste in questo momento dell’anno una società che ...

Genoa-Entella streaming gratis e diretta TV - Coppa Italia oggi 6 dicembre dalle 18.00 : Genoa-Entella streaming gratis e diretta TV oggi 6 dicembre La sfida Genoa-Entella sarà visibile sulle reti Rai, che ha acquisito i diritti per trasmettere gli incontri di Tim Cup, su Rai Sport, ...

Allah è morto a 14 anni - era partito con il gommone per l’Italia per salvarsi dalla leucemia : Allah, un ragazzino libico di 14 anni malato di leucemia, si era imbarcato a marzo su un piccolo gommone assieme al fratello maggiore e al cugino. Un viaggio della speranza verso l'Europa, alla ricerca di cure che potessero salvarlo. Le terapie sembravano funzionare, ma una terribile infezione non gli ha lasciato scampo. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che l'avevano in cura hanno esaudito l'ultimo desiderio di Allah e l'hanno ...

Un contratto firmato dall'Italia con Stati Uniti e Germania costringe il nostro Paese a vendere armi all'Arabia Saudita : "Eppure non basta dire che una bomba cadrà", scriveva Gregory Corso, uno tra i più noti poeti della scena Beat. Aveva ragione. Non basta dire che un ordigno cadrà sugli inermi per fermarne la ...

Allah non ce l'ha fatta. Stroncato dalla leucemia il piccolo migrante arrivato in Italia per curarsi : La storia del 14enne libico soccorso a marzo dalla Open Arms su un piccolo gommone in mezzo al Mediterraneo con il fratellino aveva commosso il mondo. I medici del Gaslini lo hanno riaccompagnato a casa dove è morto accanto alla mamma

Dalla Francia all'Italia - che pena il rinculo del potere : Il potere che rincula è uno spettacolo avvilente ma sempre più sbigliettato a tutti i botteghini. Francia, Italia. Cinquanta anni fa De Gaulle dopo un mese di barricate rive gauche e fervorosa rauca seducente rivolta dei giovani intellos, per non dire della grève convocata con successo Dalla Cgt e c

Tav - Parigi apre all'Italia ma è preoccupata dallo stop ai lavori. «L'opera serve» : La Francia vuole andare avanti e quindi asseconda le esigenze del partner italiano. Le gare d'appalto sono state rinviate con una lettera congiunta dei ministri dei due Paesi, ma le intenzioni di ...

'L'Italia dei fotografi : 24 storie d'autore' in mostra dal 22 dicembre al nuovo Museo M9 di Mestre : Si intitola ' L'Italia dei fotografi. 24 storie d'autore ' , la prima mostra appositamente prodotta per il nuovo Museo M9 di Mestre dalla Casa dei Tre Oci - Civita Tre Venezie ed aperta da sabato 22 ...