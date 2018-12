Ispettore Coliandro 8 ci sarà? I dubbi di Giampaolo Morelli sulla prossima stagione della fiction : Mercoledì 5 dicembre si è conclusa la settima stagione de L'Ispettore Coliandro con risultati piuttosto soddisfacenti: parliamo di quasi 2,5 milioni di spettatori , pari al 10,6% di share, rimasti ...

Finalmente sappiamo il suo nome. Tutti lo chiamano Ispettore Coliandro : Per anni si è occupato di risolvere misteri ma il mistero più grande era forse legato a lui. Si perché c’era qualcosa che non tornava nella vita dell’Ispettore Coliandro, qualcosa che non è passato inosservato agli occhi, e alle orecchie, dei fan. Un mistero legato al suo nome, nessuno infatti sapeva come si chiamasse l’Ispettore più famoso d’Italia. E visto che difficilmente all’anagrafe fan più o meno scatenati avrebbero avuto la possibilità ...

Replica L’Ispettore Coliandro 7 : dove rivedere l’ultima puntata : L’ispettore Coliandro 7, dove e quando rivedere l’ultima puntata, canale e orario Con grande rammarico dei fan della serie televisiva, anche la settima stagione de L’ispettore Coliandro si è conclusa. A differenza di qualche anno fa, però, gli appassionati hanno la possibilità di rivedere tutte le puntate andate in onda negli ultimi quindici anni. Ovviamente […] L'articolo Replica L’ispettore Coliandro 7: dove ...

“L’Ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

Finale de L’Ispettore Coliandro 7 - l’ottava stagione ci sarà? Ultimo episodio il 5 dicembre con Tognazzi e Calabresi : Con l'episodio Finale de L'Ispettore Coliandro 7, in onda mercoledì 5 dicembre, si conclude il settimo capitolo della saga del poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli. In una stagione ricca di guest star che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Iva Zanicchi, Claudia Gerini, Guè Pequeno e Serena Rossi, anche il Finale de L'Ispettore Coliandro 7 non fa eccezione, con la presenza degli attori Gianmarco Tognazzi e Paolo ...

L’Ispettore Coliandro 7 - ultima puntata Caccia grossa : anticipazioni 5 dicembre : Finisce anche la stagione 2018 de L’ispettore Coliandro, la settima che viene trasmessa su Rai2: mercoledì 5 dicembre in prima serata a partire dalle 21.25 va infatti in onda la quarta e ultima puntata di questa nuova tornata di episodi che raccontano le avventure del maldestro ispettore operante in quel di Bologna. Il pubblico lo ama follemente da più di un decennio ormai (Carlo Lucarelli, tra i creatori della serie, dice che Coliandro ...

L'Ispettore Coliandro 7 - anticipazioni ultima puntata : Il liveblogging dell'ultima puntata de L'Ispettore Coliandro 7, la fiction di Raidue con Giampaolo Morelli nei panni di un poliziotto alle prese con situazioni più grandi di luiPer la sua ultima puntata, in onda questa sera, 5 dicembre 2018, alle 21:20 su Raidue, L'Ispettore Coliandro si regala una 'caccia grossa' cui partecipano gli amici e colleghi Gian Marco Tognazzi e Paolo Calabresi. Per loro una storia all'insegna degli stereotipi ...