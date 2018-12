Isola dei Famosi - il tronista Giorgio Manetti tra i naufraghi : 'Sarò il nuovo Raz Degan' : È di nuovo fidanzato, ha una nuova attività commerciale in corso e dopo l'addio a Uomini e donne , Giorgio Manetti è pronto per partire alla volta dell'Honduras per naufragare sull' Isola dei Famosi , ...

Isola dei Famosi : nel cast ufficioso volti di U&D come Giordano Mazzocchi e il 'gabbiano' : Il reality incentrato sulla sopravvivenza, l'Isola dei Famosi 2019, sta per fare ritorno su Canale 5. Nelle ultime ore non si sta facendo altro che parlare di quelli che potrebbero essere i concorrenti della prossima edizione 2019. Le diverse anticipazioni hanno rivelato il cast ufficioso del programma. Stando al sito del ''VicolodelleNews'', tra i papabili concorrenti spuntano nomi provenienti da Uomini e Donne estremamente discussi come: ...

Che fine ha fatto Gegia : l’attrice scartata dall’Isola dei Famosi : Il suo nome era finito nella lista dei possibili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma adesso pare che per Gegia il ‘sogno’ di un rinnovato successo sia svanito. Il retroscena amaro della partecipazione dell’attrice nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato raccontato da Dagospia. “Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L’Isola dei Famosi e che quindi non ...

L'Isola dei Famosi - l'annuncio di Giorgio Manetti : 'Sarò il nuovo Raz Degan' : E' tutto pronto per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, il fortunato reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda a partire dal mese di gennaio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei reality show, i quali in queste ore sono curiosi di scoprire i nomi dei concorrenti Famosi che si metteranno in gioco in questa nuova edizione. E sulle pagine del settimanale 'Spy' è arrivata anche la ...

Isola dei famosi - Gegia si presenta al provino : orrore - come la maltrattano gli autori : Su Dagospia c'è un retroscena davvero amaro. 'Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L'Isola dei famosi e che quindi non sbarcherà in Honduras', scrive il sito di Roberto D'...

Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione e il veto posto su Viola Valentino : la replica della cantante : Ci avviciniamo sempre più al 24 gennaio, data che segnerà la partenza dell'edizione numero 14 dell'Isola dei Famosi. Continua la carovana di voci sul cast del reality show isolano di canale5, fra i nomi citati anche quello di Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh ora 71enne che, secondo il settimanale Oggi, potrebbe approdare fra le spiagge dell'Honduras.Non è tutto, sembra che Fogli abbia chiesto di mettere un veto (non da poco) sulla ...

Isola dei Famosi 2019 : quando inizia e concorrenti : Isola dei Famosi 2019: una delle grandi attese del pubblico italiano appassionato di trash televisivo. Alla guida Alessia Marcuzzi, che si conferma timoniera svicolona in barba ai delatori. Al suo fianco lo storico inviato Alvin, di ritorno dopo un anno di assenza. quando inizia l’Isola dei Famosi 2019? Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’appuntamento è per il prossimo 24 gennaio.Isola dei Famosi 2019 concorrenti confermati ...

Isola dei Famosi – La prima lista dei concorrenti che vi parteciperanno tra sorprese e conferme : Isola dei Famosi, ecco il cast ufficioso dei concorrenti che prenderanno parte al reality Isolano di Canale 5 Un primo abbozzo del cast de L’Isola dei Famosi trapela prima della finale del Grande Fratello Vip, che preannuncia a sua volta l’imminente inizio del reality Isolano. Le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del programma di Canale 5 sono ‘spifferate’ da Vicolo Delle News. Ecco dunque la ...

Isola dei Famosi : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Giordano - Nicole e Giorgio Manetti : Manca sempre meno all'annuncio del cast ufficiale della prossima Isola dei Famosi: il blog "Il Vicolo delle News" ha provato ad anticipare tutti svelando quella che, secondo voci di corridoio, sarebbe la lista dei personaggi pronti a partire per l'Honduras. Tra i venti Vip che sono stati accostati al reality sulla sopravvivenza, ne spiccano ben tre provenienti da Uomini e Donne: gli ex corteggiatori Giordano Mazzocchi e Nicole Mazzocato, e l'ex ...