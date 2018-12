Intesa San Paolo con le star di X Factor 2018 | martedì 11 Martina Attili e Leo Gassmann a

Fintech - Intesa Sanpaolo spinge sulle app per la svolta digitale : Intesa Sanpaolo (Lapresse) Le app sono diventate la linfa vitale degli smartphone. Le più scaricate dagli italiani sono quelle dei social network (93%), che sono le più utilizzate (il 78% le usa quasi tutti i giorni). Vanno a gonfie vele anche le app per lo shopping online (scaricate dal 79%), per ascoltare musica e guardare video in streaming (75%) e per accedere al conto della propria banca. Le possiede più di un italiano su due (54%) e la ...

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus : consegnate 4 borse di studio per dottorati e progetti di ricerca in materie umanistiche : Per il 2019 stanzia 375 mila euro per nuove borse di studio riservate all'alta formazione post - universitaria

Dazi - Giansanti (Confagricoltura) : “Intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

Intesa Sanpaolo investe 2 - 8 miliardi nella rivoluzione tecnologica : Marcello Astorri Intesa Sanpaolo punta sulla trasformazione digitale. Ieri, a Milano, il gruppo ha presentato i progetti per il futuro che mettono smartphone e app al centro: la prima banca italiana ...

Intesa Sanpaolo accelera sul digitale : il mobile al centro : Milano, askanews, - Una visione strategica incentrata sulla trasformazione digitale e sulla multicanalità: è questa l'idea che Intesa Sanpaolo ha portato avanti negli ultimi anni e che, in occasione ...

Intesa Sanpaolo - Jpmorgan Chase ridimensiona la propria quota : La Consob informa che Jpmorgan Chase , lo scorso 20 novembre 2018, ha ridimensionato la propria quota azionaria nel Colosso creditizio , all'1,941%, posseduta a titolo di diretta proprietà. In ...

I lefebvriani allontanano l’Intesa con la Santa Sede : Roma. Il riavvicinamento della Fraternità san Pio X a Roma si complica, e di parecchio. Dopo anni di negoziati, ora più intensi ora più diradati, segnati da accelerazioni promettenti e repentine retromarce, come nel Gioco dell’oca si torna alla casella di partenza. Giovedì scorso si sono incontrati

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +5 - 4% - Intesa Sanpaolo a +5 - 1% - 26 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI si muove in forte rialzo. Significativi i rialzi delle banche, come Unicredit e Intesa Sanpaolo

Brexit - c’è l’Intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Senza sosta i problemi Intesa San Paolo : disagi per clienti Banco di Napoli il 24 novembre e cause : Da diverse ore si riscontrano non pochi problemi Intesa San Paolo, soprattutto da parte dei clienti del Banco di Napoli. La questione sta assumendo proporzioni più significative oggi 24 novembre, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo sarebbe esagerato parlare di down. Stando alle segnalazioni da parte di diversi utenti, in ogni caso, è possibile fare un primo punto della situazione sia sulla natura dell'anomalia, sia sulla ...

Startup - Intesa Sanpaolo presenta a Londra economia circolare food : Roma, 22 nov., askanews, - Intesa Sanpaolo punta su innovazione e circolarità come chiavi per il futuro alimentare del pianeta e, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, ha ...

ConfIntesa-UGSmedici : personale sanitario - sciopero 23 novembre : Roma, 21 nov., askanews, - 'Piu' finanziamenti ad un Sistema sanitario Nazionale ormai agonizzante, piu' assunzioni per garantire il diritto alla cura degli italiani e sblocco del Contratto fermo da ...

Intesa Sanpaolo - Blackrock riduce la propria quota : Al 16 novembre 2018, Blackrock ha ridotto la propria partecipazione nel Colosso creditizio , passando al 4,692%, dal precedente 5,078%, che possedeva al 21 settembre 2018. La partecipazione è detenuta ...

Apple Pay - disponibile da oggi anche per Intesa Sanpaolo : Prosegue, anche in Italia, il percorso di integrazione ed espansione di Apple Pay, lo strumento di pagamento creato da Apple che consente di effettuare pagamenti contactless utilizzando un iPhone 6 (o successivi) o un Apple leggi di più...