Intervista – Marcella Bella: «Vi racconto i miei i miei cinquant’anni di carriera in equilibrio tra amore e dolore»

(Di venerdì 7 dicembre 2018) “Ciao sono Io,” quando si presenta la sua voce è inconfondibile e riporta a mille emozioni: così èun’artista senza tempo, una delle poche, vere regine della canzone; sono passati cinquant’anni dal suo esordio ed i suoi successi così come la sua voce sono inchiostro indelebile sulle pagine della storia della musica italiana. Iconica, grintosa e sempre fedele a se stessa l’interprete di successi come “Montagne verdi” e “Senza un briciolo di testa“, solo per citarne alcuni, reduce dal programma tv di Rai Uno “Ora o mai più” in qualità di coach, dopo aver pubblicato un album di inediti prodotto da Mario Biondi intitolato “Metà amore, Metà dolore“, torna alla musica con la rivisitazione della hit “Nell’aria” ancora oggi considerata tra i momenti musicali più rappresentativi degli anni ’80. Per ...