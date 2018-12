Inter | Spalletti deluso | Troppi errori tecnici

Inter - Spalletti duro con la squadra : “Troppa leggerezza e approssimazione” : Al termine del match tra Juventus e Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha analizzato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La partita va giocata in un certo modo, volevamo avere un atteggiamento costante considerando che ci sono dei momenti in cui si soffre e altri in cui devi tornare davanti. E lo abbiamo fatto abbastanza bene ma ci sono situazioni in cui non si riesce a leggere bene e le ...

Inter - Spalletti amaro : “non dormirò fino a sabato prossimo. Il cambio di Politano? Sbaglio sempre le sostituzioni” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la sconfitta subita allo Stadium contro la Juventus, indicando gli errori commessi dai propri giocatori Una sconfitta che brucia, soprattutto considerando le occasione sprecate a cavallo tra primo e secondo tempo. L’Inter esce dallo Stadium con zero punti, ma con la consapevolezza di aver messo in difficoltà la Juventus. Marco Alpozzi Una prestazione super da cui ripartire, per ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. ...

Juventus-Inter - le formazioni ufficiali : Allegri conferma le scelte della vigilia - novità per Spalletti : Juventus-Inter, le formazioni ufficiali – La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare ...

Juventus-Inter le formazioni ufficiali : Spalletti con Vrsaljko - Miranda e Gagliardini : JUVENTUS INTER formazioni ufficiali – Pochi minuti al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La Sfida, il Superclassico italiano, il Derby d’Italia, scegliete la definizione migliore. Allegri si affiderà al 4-3-3, nessuno spazio al turnover, solo cambi dettati dalla contingenza. In campo De Sciglio a sinistra al posto […] L'articolo Juventus-Inter le formazioni ufficiali: Spalletti con ...

Juventus-Inter LIVE : Allegri ha già deciso l’undici - qualche dubbio per Spalletti : La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare dall’inizio e Dybala dietro il ...

Mazzola : 'Ecco come Spalletti può sorprendere Allegri. Vince l'Inter 2-1' : Sandro Mazzola , leggenda dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare della sfida tra i nerazzurri e la Juventus : 'l'Inter in alcuni momenti mi piace molto, in altri va in tilt. Se partirà col piede giusto, questa sera potrà sorprendere la Juventus. ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni : Alex Sandro out - due dubbi per Spalletti : Le probabili formazioni di Juventus-Inter – Il big match di stasera tra Juventus e Inter alzerà il sipario sulla quindicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium, i nerazzurri proveranno ad arrestare la marcia dei campioni d’Italia, ancora imbattuti in questo campionato. Allegri deve fare a meno di Alex Sandro, che verrà sostituito sulla fascia sinistra da De Sciglio. In mezzo, il terzetto composto da Bentancur, ...

Juventus-Inter - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati : out Nainggolan : Inter, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti come Raja Nainggolan nella gara di domani contro la Juventus L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Come anticipato dallo stesso tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia, non ci sono Radja Nainggolan e Dalbert. Questo l’elenco. ...

Inter - Spalletti : “Difficile raggiungere la Juve in classifica. Ronaldo? Non c’è solo lui” : Domani, il big match tra Juventus e Inter aprirà la quindicesima giornata di Serie A. Nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha sottolineato il valore della squadra di Allegri: “C’è una distanza importante in classifica con la Juventus, diventa difficile andarli a prendere. La buona notizia è che la possibilità di accorciare la distanza dipende da noi. Campionato finito? È finito ...