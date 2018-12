Inter | Gagliardini | ' Il palo? Occasione sprecata | non dobbiamo pensarci'

Live Juventus-Inter 0-0 Gagliardini a colpo sicuro : palo! : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - clamoroso palo di Gagliardini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Juventus-Inter le formazioni ufficiali : Spalletti con Vrsaljko - Miranda e Gagliardini : JUVENTUS INTER formazioni ufficiali – Pochi minuti al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. La Sfida, il Superclassico italiano, il Derby d’Italia, scegliete la definizione migliore. Allegri si affiderà al 4-3-3, nessuno spazio al turnover, solo cambi dettati dalla contingenza. In campo De Sciglio a sinistra al posto […] L'articolo Juventus-Inter le formazioni ufficiali: Spalletti con ...

Inter - viva il gol "made in Italy". Out Icardi? Gagliardini-Politano show : Come Fabio Grosso, passato dal Palermo all'Inter appena prima della cavalcata azzurra ed eroe ai campionati del Mondo. I numeri non sono tutto: nerazzurri-azzurri ce ne sono stati, e anche decisivi. ...

Inter : Gagliardini - vittoria importante : "Avevo bisogno di fare una partita così, non tanto per i gol - ha detto ancora il giocatore, ai microfoni di Sky Sport -. Non sono abituato, ma mi fa piacere farne due in una partita. Sono contento e ...

Inter - Spalletti : "Siamo un blocco unico - bravo Gagliardini - bravi tutti" : L'Inter vince e convince, alimentando l'incredibile entusiasmo di una San Siro nerazzurra che ribolle e si gode il crescendo di una squadra che sogna sempre più in grande. Luciano Spalletti si gode il ...

Inter - Gagliardini si è sbloccato : “Mi serviva fare una partita del genere - adesso spero di continuare così” : Al termine della partita contro il Genoa, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha commentato la larga vittoria ai microfoni di Sky: “Per noi è un momento molto positivo, chiunque si trovi a giocare fa bene. Martedì abbiamo una partita fondamentale col Barcellona. Sarà una partita difficile ma abbiamo tutte le carte per giocarcela. Avevo bisogno di fare una partita simile, non solo per i gol. Ovviamente fa piacere ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter dominante a San Siro - doppietta di Gagliardini e 5-0 al Genoa : Dopo il Napoli risponde presente anche l’Inter nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Nel secondo anticipo infatti, a San Siro, i nerazzurri dominano in lungo e in largo prolungando il buonissimo periodo di forma: Genoa battuto per 5-0 al termine di un match davvero senza storia dal primo all’ultimo minuto. La banda di Luciano Spalletti tiene il passo dei partenopei e, in attesa della sfida della Juventus al ...