Inps | da bonus nido a Certificazione unica | i servizi a portata di app

Dal bonus nido al Cud - ecco i servizi dell'app Inps Mobile : Roma, 6 dic., askanews, - L'Inps a portata di app. Dal bonus asilo nido, con la possibilità di allegare foto della fattura scolastica, al simulatore dell'Ape, per il calcolo dell'anticipo ...

Bonus Inps 1000 euro & Legge 104 : chi ne può beneficiare : Il Bonus Inps 1000 euro o Bonus Legge 104 rappresenta un’opportunità ‘economica’ per tutti i dipendenti pubblici e anche per i pensionati. Ideato dall’Istituto di Previdenza Nazionale, questo Bonus è rivolto prevalentemente a questa tipologia di assistiti che abbiano un parente nel proprio ambito familiare non autosufficiente o disabile. Bonus Legge 104: quali i requisiti per ottenerlo e chi ne può beneficiare Chiamato anche Bonus Legge ...

Dai bonus alla richiesta Naspi : in una app tutti i servizi Inps : Scatti una foto alla fattura dell'asilo, con un'app, e la mandi via internet all'Inps. E così ottieni il rimborso dallo Stato. Oppure, con pochi clic sempre sull'app, fai richiesta per il bonus mamma ...

Legge 104 - bonus - detrazioni e contributi Inps per i caregivers : la proposta al Senato : bonus ed altre agevolazioni per chi assiste familiari con la Legge 104 tra cui detrazioni fiscali e contributi Inps. Riprende alla Commissione Lavoro del Senato l’iter di approvazione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura del “caregiver familiare”, cioè di colui che si occupa gratuitamente dell’assistenza di un familiare affetto da grave disabilita' cui sono stati riconosciuti i benefici della Legge 104/1992 e per il quale ...

BONUS LEGGE 104/ Inps - attesa per nuovo bando con agevolazioni fino a 1.050 euro Home Care Premium : BONUS LEGGE 104 anche da parte dell'Inps per quanto riguarda dipendenti e pensionati pubblici e i loro famigliari non autosufficienti. fino a 1.050 euro al mese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)