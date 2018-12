Indicazioni rialziste per Endesa

Indicazioni rialziste per E*Trade Financial : Chiusura del 4 dicembre A picco E*Trade Financial , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude gli scambi con un pessimo -8,03%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo. ...

Indicazioni rialziste per JP Morgan : Chiusura del 3 dicembre Risultato positivo per la società finanziaria con sede a New York , parte del Dow Jones , che lievita dello 0,91%. Operatività odierna: Le Indicazioni operative suggeriscono un ...

Indicazioni rialziste per Just Eat : Chiusura del 30 novembre A picco Just Eat , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude gli scambi con un pessimo -2,93%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo. Operatività ...

Indicazioni rialziste per Parmalat : Chiusura del 30 novembre Giornata fiacca per l' azienda di Collecchio , tra i titoli del FTSE Italia All-Share , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio ...

Indicazioni rialziste per Quanta Serv : Chiusura del 28 novembre Giornata fiacca per Quanta Serv , tra i titoli dello S&P-500 , che chiude gli scambi con un nulla di fatto, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo. Operatività ...

Indicazioni rialziste per Essex Property Trust : Chiusura del 27 novembre Risultato positivo per Essex Property Trust , parte dello S&P-500 , che lievita dello 0,76%. Operatività odierna: Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di ...

Indicazioni rialziste per Masco : Chiusura del 27 novembre Seduta negativa per Masco , tra i componenti dello S&P-500 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,94%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo. ...

Indicazioni rialziste per Pirelli : Chiusura del 27 novembre Seduta negativa per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , tra i componenti del FTSE MIB , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%, ma che mostra un ...

Indicazioni rialziste per Affiliated Managers : Chiusura del 26 novembre Seduta decisamente positiva per Affiliated Managers , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 2,93%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta ...

Indicazioni rialziste per Marks And Spencer : Chiusura del 23 novembre Risultato positivo per Marks And Spencer , parte del FTSE 100 , che lievita dello 0,73%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il ...

Indicazioni rialziste per Halma : Chiusura del 16 novembre Seduta decisamente positiva per Halma , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 2,83%. Operatività odierna: Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo ...

Indicazioni rialziste per Ameren : Chiusura del 12 novembre Seduta decisamente positiva per Ameren , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo dell'1,59%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' ...

Indicazioni rialziste per Amplifon : Chiusura dell'8 novembre Risultato positivo per la società leader nelle soluzioni uditive , parte del FTSE Italia Star , che lievita dello 0,83%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Amplifon ...

Indicazioni rialziste per Sotheby's : Chiusura del 7 novembre Seduta decisamente positiva per la casa d'aste del Regno Unito , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 5,17%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Sotheby's ...