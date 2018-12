Incredibile ma vero | la versione PC di DayZ lascerà l' accesso anticipato la prossima

Chievo Verona - clamoroso! Gian Piero Ventura si dimette : ecco il motivo dell’Incredibile decisione : Gian Piero Ventura ha deciso di dimettersi, lasciando libera la panchina del Chievo Verona: l’ex allenatore della Nazionale lascia dopo il pareggio dei gialloblu contro il Bologna Incredibile quanto accaduto nel post partita di Chievo Verona-Bologna: l’allenatore dei gialloblu, Gian Piero Ventura, ha deciso di dimettersi! Nonostante la buona partita del Chievo che, pur uscendo con un pareggio dalla sfida contro il Bologna, ...

Naughty Dog su The Last of Us Parte 2 : "Sarà davvero Incredibile" : The Last of Us Parte 2 si prospetta essere, con ogni probabilità, l'ultimo vero canto del cigno di PS4, almeno stando all'entusiasmo degli sviluppatori stessi.Come riporta WCCFtech infatti il game designer di Naughty Dog, Asher Einhorn, non è riuscito a trattenere il proprio entusiasmo lasciandosi andare su Twitter a qualche interessante dichiarazione.E' passato un po' di tempo da quando abbiamo avuto notizie sull'attesissimo sequel di The Last ...

Incredibile ma vero - il Milan bussa ancora in casa Juventus : il calciomercato si accende : Il Milan si affida all’attivissimo Leonardo per rafforzare ulteriormente la rosa nella sessione di mercato invernale: ancora affari con la Juventus? Il caso Caldara accende anzitempo il calciomercato del Milan. L’infortunio occorso al difensore ex Atalanta, è più grave del previsto, tanto da portare la società rossonera a sondare il mercato alla ricerca di un centrale per gennaio, anche a causa del possibile addio di Zapata. La ...

Incredibile ma vero. Va in ospedale perché fatica a respirare - il motivo è assurdo : Incredibile ma vero, è proprio il caso di dirlo. Sì perché quanto capitato a quest’uomo è davvero assurdo. Da qualche tempo lamentava un fastidio al torace. faticava a respirare e non riusciva a capire il motivo. Così decide di andare in ospedale e sottoporsi ad una serie di esami. Già dall’ascolto dei polmoni si capiva che qualcosa non andava. Così i medici hanno deciso di passare ad una serie di esami più accurati. E succede l’Incredibile. Si ...

La "galvanoterapia"? Incredibile ma vero : gli antichi Romani ne sapevano già qualcosa : Per quanto non sapessero nulla delle origini e della natura dell'energia elettrica, i Romani la utilizzavano per fini terapeutici già nel I sec. d.C., anticipando di 1700 anni i primi esperimenti di ...

Vidal dorme in panchina durante Barcellona-Siviglia : Incredibile ma vero [FOTO] : Arturo Vidal alle prese con l’ennesimo caso scabroso della sua carriera, contro il Siviglia dormiva beato durante la gara del suo Barcellona Arturo Vidal si è addormentato in panchina durante Barcellona-Siviglia. Sul punteggio di 3-0, le telecamere presenti al Camp Nou hanno immortalato il centrocampista cileno addormentato sulla sua potroncina, completamente disinteressato alla gara che il Barca stava vincendo. Il calciatore sembra ...