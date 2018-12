In Francia è rischio colpo di Stato | la Polizia impiega 89 000 agenti

GILET GIALLI - RISCHIO COLPO DI STATO IN Francia/ L'ala moderata : 'Temiamo morti e feriti - non andate a Parigi' - IlSussidiario.net : GILET GIALLI, RISCHIO COLPO di STATO in FRANCIA: l'appello delL'ala moderata della protesta a non scendere in piazza domani a Parigi, 'Temiamo morti'.

Leggi di Bilancio - le altre pagelle : Belgio - Francia - Portogallo - Slovenia e Spagna a rischio di mancato rispetto del Patto : L’Italia è l’unico dei 19 Paesi dell’Eurozona per il quale la Commissione ha raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione. Ma il 21 novembre sono arrivate le pagelle anche sulle Leggi di Bilancio per il 2019 degli altri Stati membri. Dieci sono stati promossi a pieni voti: si tratta di Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria e Finlandia. I documenti programmatici di altri tre ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio dal traguardo. Germania e Croazia a rischio retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...

Record di balenottere avvistate tra Italia e Francia : venti in un solo giorno - si valuta il rischio collisione con le navi : Sono più di venti le balenottere avvistate in un solo giorno lungo la tratta Nizza-Bastia e 4 durante un viaggio di monitoraggio sulla tratta Savona-Bastia. Sono curiosi e da Record i risultati ottenuti durante la dodicesima stagione di monitoraggio cetacei dalle navi della Corsica Sardinia Ferries. Le balenottere sono state avvistate più che altro a coppie. “Il dato è sorprendente perché questi avvistamenti sono stati fatti tra fine ...

Salvini : “Altri migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...

