In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 dicembre | Il deputato Dall’Osso confluisce nel

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 dicembre : : Gialloverdi Scontro Lega-M5S: il governo si rimangia l’ecotassa su auto Dopo le polemiche Salvini disconosce la norma voluta dai 5Stelle. Sarà modificata al Senato di Patrizia De Rubertis Aridàtece Jim di Marco Travaglio Finirà che rimpiangeremo Jim Messina, il leggendario guru americano e globetrotter della comunicazione che, avendo già rovinato Obama, Rajoy e Cameron, fu ingaggiato da Renzi alla modica cifra di 400 mila euro all’anno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la trattativa Stato-mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 dicembre : La gaffe – Annuncia blitz in corso - pm furioso : Tweet Salvini spiattella il blitz Spataro: “Ci danneggia” Viminale – Il vicepremier Annuncia alle 8.57 “che a Torino sono stati fermati 15 mafiosi nigeriani”. Il procuratore capo: “Operazione ancora in corso” di Gianni Barbacetto A prescindere di Marco Travaglio Da antichi collezionisti delle gaffe di Danilo Toninelli, l’altroieri ci era parsa eccezionalmente saggia e prudente la sua promessa di riportare Genova agli antichi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 dicembre : “Corruzione in atti giudiziari” sul verdetto Mediolanum pro B : “Promesse di soldi ai giudici per la sentenza a favore di B.” Caso Mediolanum, un avvocato indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari di Valeria Pacelli Pesi e misure di Marco Travaglio La butto lì, casomai qualcuno volesse riflettere seriamente sul ruolo dell’informazione nell’Italia del 2018, uscendo per un attimo dalle opposte trincee del giornalismo embedded: avete idea di quanti articoli di giornale, servizi di tg e dibattiti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 dicembre : La rilevazione dell’Istituto Noto in caso di voto anticipate : Il sondaggio Il 55% degli elettori Pd vuole l’intesa coi 5 Stelle Contraddetti i candidati alla segreteria, che restano tutti molto al di sotto del 51%. Rimonta Minniti: a -7 da Zingaretti di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Divino Martelma. “Ci candidiamo al plurale. Siamo una squadra di ragazzi, donne, persone che hanno la voglia di lavorare insieme. Il noi è il futuro #fiancoafianco” (Maurizio Martina, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 dicembre : Quo vadis? Il “nuovo” Pd chiude ai 5Stelle e guarda a destra come Renzi : PD – Identità Zingaretti, Minniti e Martina: no al M5S Al di là della propria visione del partito, i tre principali candidati alla segreteria Pd – Nicola Zingaretti, Marco Minniti e Maurizio Martina – non mostrano finora idee chiare su dove guarderebbero in caso di stallo elettorale simile al 4 marzo. Ieri, rispondendo al Foglio, tutti e tre hanno escluso di voler fare un governo […] di RQuotidiano Il Piccolo Giustizialista di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 dicembre : Il lavorìo di Lotti - Boschi & C. e poi i contatti con Gianni Letta e Ghedini per un movimento moderato Il senatore azzurro : “Ho incontrato l’ex segretario dem : Ancien Régime Centrodestra nel caos: Salvini dà buca a Silvio Clandestini – Il vicepremier per non irritare Di Maio diserta il vertice a casa di B. A sua volta l’ex Cavaliere manovra col Giglio Magico per un fronte del Sistema di Gianluca Roselli C’è vita a sinistra? di Marco Travaglio “Salvini fa il suo lavoro di uomo di destra, di estrema destra… Sono le persone di sinistra che non riescono a fare il loro… Esauriscono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 novembre : Lega&FI : il Partito degli Affari prepara il ribaltone a gennaio : Orizzonte gennaio Il Partito del Pil e pezzi di Lega ora rivogliono il centrodestra In manovra – Una gran parte di media, imprenditori e prenditori spingono per il ritorno all’ordine pre-4 marzo. I governatori leghisti a Salvini: “Così non reggiamo, meglio B.” di Marco Palombi Silvio, sei tutti loro di Marco Travaglio Quella di Renzi che riabilita ufficialmente B., dopo averlo ammirato di nascosto e imitato a cielo aperto per cinque ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 novembre : Riabilitazione e ritorno al Nazareno. Renzi confessa : “Scusaci - Silvio” : “Scusaci, Silvio”: Renzi fa outing e torna Nazareno L’ex premier se la prende con la sinistra che starebbe “zitta” su Salvini: “Berlusconi ha Fatto cose assurde, ma mai come il leader della Lega” di Marco Franchi Faccia da Renzi di Marco Travaglio Che stesse per dirlo, in preda ad attrazione fatale, si capiva da tempo. Il coming out ce l’aveva sulla punta della lingua da una vita, ma non si decideva mai a sputare il rospo. Ora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 novembre : Intercettazioni – La telefonata di Padoan. “Giglio magico - l’indagato chiese aiuto a Fanfani” Moretti - arrestato sabato - in affari con Dagostino (socio di Renzi sr) - si rivolse al membro Pd del Csm : Le carte al Renziano per l’indagine da “bucare” Per l’accusa l’aretino Moretti tenta di agganciare Beppe Fanfani, allora al Csm di Antonio Massari Figli & Gigli di Marco Travaglio Da quando i giornaloni presidiano la trincea della libera informazione improvvisamente minacciata dai barbari, non si sono mai viste tante bufale. Ieri s’è appreso che l’annunciatissima e attesissima sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, ...

In Edicola sul Fatto del 27 novembre : Di Maio al Quirinale per far pace con l’Europa : Decimali Di Maio, la visita a Mattarella per fare la pace con l’Europa A Canossa – Giovedì il vicepremier è stato al Quirinale, fornendo rassicurazioni sull’intenzione di trattare con Bruxelles sul deficit di Luca De Carolis Se vinceva il Sì di Marco Travaglio Sabato, su Repubblica, Gustavo Zagrebelsky ha denunciato alcune derive politiche e linguistiche anticostituzionali che non sono fascismo, ma – se possibile – qualcosa di ancor ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 novembre : 5Stelle e Lega - frizioni sui medici e i doni delle case farmaceutiche : Trasparenza Regali a medici e sanitari. Il nuovo fronte anti-lobby Sanità, la proposta di legge M5S sulla pubblicazione di finanziamenti e benefit vari. La Lega: “Troppa burocrazia” di Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’esperto. “Cari colleghi del ‘Fatto’, benvenuti tra le puttane” (Renato Farina, Libero, 19.11). E lui modestamente lo nacque. Comunque grazie del pensiero: come se avessimo accettato. Pari ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 novembre : Chi vuole il governo Salvisconi. Le grandi manovre di B : Gattopardi La destra quasi al 50%, ma B. e Salvini non sanno che fare Vecchi alleati – Lega, Meloni e FI sono maggioranza virtuale: “Silvio” e “Matteo” però non concordano In caso di crisi, l’ex Cavaliere non vuole il voto anticipato di Carlo Tecce Sveglia! di Marco Travaglio Chissà se le anime morte del Pd e di quel che resta della sinistra hanno letto il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere di ieri: per la prima volta da ...